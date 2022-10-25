Nasdaq: обвал по национальному признаку

Рост, начавшийся после резкого разворота рынка акций США в пятницу, вчера продолжился. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,3%, S&P 500 – 1,2%, а Nasdaq Composite – 0,8%.

Рынок второй день отыгрывает статью в Wall Street Journal о том, что ФРС обеспокоена рисками чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Это, конечно, не официально, но Федрезерву уже случалось извещать через WSJ (и даже через того же автора) о своих планах. К тому же в пятницу и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ФРС может начать снижать темпы роста ставки.

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Некоторые увидели в этом намеки на выявившиеся риски для финансовой стабильности. Ликвидность рынка казначейских облигаций упала в последнее время до уровня кризисного марта 2020 года. Его проблемы, связанные с возможным крупным принудительным закрытием позиций, рассматривались стратегами Bank of America на прошлой неделе, как реалистичная перспектива. Да и недавние потрясения на рынке британских госбумаг впечатлили многих.

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Вчера ведущий экономический консультант Allianz Мохамед Эль-Эриан отметил, что ФРС «стоит перед трилеммой» — рост, инфляция и финансовая стабильность. Но базовый индекс потребительских цен все растет, а глубокая рецессия не наступила. «И если ФРС, действительно, замедлит ужесточение, то это случится, потому что у нее есть опасения по поводу финансовой стабильности», - уверен он.

Надежды на смягчение регулятора поддержало и S&P Global, выдав типичную плохую новость, превращающуюся во времена подъема ставок в хорошую. Оно сообщило, что индекс деловой активности в США, отслеживающий производственный сектор и услуги, упал до 47,3 с 49,5 в сентябре.

Если не считать спада во время локдаунов весной 2020 года, производство сокращается максимальными темпами со времен мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Так что дальнейший рост акций в США на «хороших плохих» новостях был неудивителен.

Не смогли его остановить даже мощнейшие распродажи китайских акций. Nasdaq Golden Dragon China, объединяющий бумаги 65 компаний из КНР, торгующиеся в США, закрылся в минусе на 14,4%. Изменило это лишь относительную динамику прочих индексов, сделав Nasdaq Composite аутсайдером.

Пикирующий дракон

Западные наблюдатели сочли кадровые и иные решения, принятые на XX съезде Коммунистической партии Китая, залогом дальнейшего обострения отношений с США. В первую очередь это касается, конечно, демократов. Здесь ситуацию могут улучшить выборы, предстоящие как в ноябре, так и позднее. Так что это краткосрочные и среднесрочные проблемы для КНР.

Но шум в СМИ был поднят довольно большой. Спекулянтам пришлось реагировать и на штампы, и на менее ожидаемые заголовки, такие как: «Легенда инвестирования на развивающихся рынках Марк Мобиус считает, что ситуация в КНР движется в сторону Мао». А деловые телеканалы тем временем обсуждали с экспертами, можно ли вообще инвестировать в Китай.

Утверждали, что экономическая модель страны теперь будет все дальше двигаться в сторону социализма и китайские компании станут уделять все больше внимания социальным целям, а не прибыльности. Последнее, естественно, сочли самым страшным грехом. «Акции из второй по величине экономики мира снова непригодны для инвестиций», — постановил на CNBC трейдер Bernstein Марк Шильски.

Пока, однако, эмоции явно перехлестывают. Между тем китайские акции падали в США с февраля 2021 года и даже без вчерашней распродажи сильно подешевели. К закрытию понедельника индекс Nasdaq Golden Dragon China упал от пика на фантастические 78,6%.

Если не верить опасениям продавцов, одним из страхов которых являются еще и перспективы делистинга китайских акций с американских бирж, то это станет похоже на выгодную сделку. В прошлый раз индекс был на таком уровне в 2013 году, а с тех пор и китайская экономика и бизнес компаний очень выросли.

Так, стратег JPMorgan Марко Коланович вчера написал, что распродажа китайских акций не связана с фундаментальными факторами, а потому дает возможности для выгодной покупки. Так и есть – но только в случае, если ничего и в самом деле не изменилось.

А противоположный взгляд не выглядит совсем нелепо. Если китайские компании и вправду расхотят получать прибыль – это, что ни говори, фундаментальное изменение. Конечно, эти события еще не наступили – и не факт, что наступят. Но пока они – в будущем, и в любом случае ни подтвердить, ни опровергнуть ничего не могут.

