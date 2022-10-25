Белый дом хочет охлаждать Землю, отражая солнечные лучи

Вашингтон еще весной утвердил пятилетнюю научную программу, которая должна изучать способы изменения солнечной энергии, доходящей до нашей планеты. Задача простая – борьба с глобальным потеплением, сообщает CNBC. У этого процесса уже имеется и свое название – солнечная геоинженерия или солнечное отражение.

Кстати, более простое и понятное второе название исследований означает и один из возможных способов – отражение части солнечных лучей, чтобы они не так сильно нагревали Землю. Достигнуть этого ученые надеются несколькими способами. В том числе и при помощи аэрозоля, который планируют распылять в стратосфере и который и будет отражать солнечные лучи.

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На бумаге все выглядит просто и логично. На деле же ученым предстоит ответить на множество непростых вопросов. Один из главных – как столь радикальное вмешательство может отразиться на климате нашей планеты и на жизни людей на ней.

Речь идет о распылении двуокиси серы, охлаждающие свойства которой давно известны по извержениям вулканов. Увы, она оказывает вредное воздействие не только на окружающую среду, но и на здоровье людей. Ученым предстоит разобраться в опасности, которая, возможно, будет угрожать людям и природе в результате распыления двуокиси серы, и сравнить ее с плюсами ослабления угрозы глобального потепления.

«Отражение солнечного света – перспективное направление, которое потенциально может помочь миллиардам людей»,- прокомментировал исследования американских ученых основатель инвестиционного фонда Lowercarbon Capital, специализирующегося на климатических проектах, Крис Сакка.

Кстати, впервые эта идея впервые всерьез рассматривалась в отчете под названием «Восстановление окружающей среды», подготовленном в 1965 году для президента США Линдона Джонсона. Правда, в нем это предлагалось делать, распыляя двуокись серы на поверхности морей и океанов. Американские ученые произвели необходимые расчеты и даже подсчитали смету – 100 долларов на квадратную милю (приблизительно 2,5 км²). Подсчитали также, что отражение 1% лучей солнечной энергии будет обходиться американским налогоплательщикам в 500 млн долларов в год. Сейчас, кстати, охлаждение Земли на 1°С будет стоить - в 10 млрд долларов в год.

Кроме распыления двуокиси серы в стратосфере в виде аэрозоля, рассматриваются также осветление облаков над морями и океанами и истончение перистых облаков. Повышение отражательной способности морских облаков достигается за счет распыления в воздухе кристаллов морской соли. Речь идет об облаках, находящих вблизи поверхности океанов.

Истончение перистых облаков – самый новый способ борьбы с глобальным потеплением, он разработан в прошлом году. В нем истончаются облака, находящиеся на высоте от 3,7 до 8,1 мили (5,9 – 13 км). Кстати, формально этот способ не относится к солнечной геоинженерии, потому что его суть не в отражении солнечной энергии, а в усилении теплового излучения.

У всех трех способов немало минусов, но самым вредным является, конечно, применение двуокоси серы, которая, кстати, к упоминавшимся выше негативным последствиям еще и разрушает озоновый слой над Землей.

Можно упомянуть и нередкое выпадение серы в виде кислотных дождей, а также образование в воздухе огромных количеств мельчайших частиц, вызывающих респираторные заболевания у людей. Ученым предстоит разобраться, что вреднее: эти негативные последствия или последствия от глобального потепления.

Что касается, кстати, мельчайших частиц, то сера, образующаяся в немалых количествах в результате сжигания ископаемых видов топлива, уносит ежегодно жизни от 10 до 20 млн человек. Насколько вырастут эти потери после распыления ее в атмосфере – большой вопрос.