«Быки» проломили сопротивление и вырвались на свободу

В первой половине дня казалось, что торги на рынке акций пройдут по вчерашнему сценарию: рост котировок на открытии с последующей легкой коррекцией и залеганием в боковик.

Но после обеда инвесторы приступили к активным покупкам акций, и некоторое улучшение внешнего фона не было основной причиной этого. Главной движущей силой сегодняшнего роста Индекса Мосбиржи стало начало поступления дивидендов от «Газпрома» на брокерские счета.

Именно поэтому акции «Газпрома», которые аналитики считают далеко не самой фундаментально сильной российской бумагой, выбились в лидеры роста. Есть ряд очень крупных консервативных инвесторов с объемом счетов в десятки и даже сотни миллионов рублей, которые в 2007-2008 годах покупали акции «Газпрома» на пике их исторического роста, когда бумага стоила более 300 рублей, а «Газпром» по объему капитализации был одной из крупнейших компаний мира. С тех пор они держат бумагу, докупая ее за счет части получаемых дивидендов. Такой же тактики придерживаются и более мелкие игроки, не склонные к спекуляциям на фондовом рынке.

В результате, по итогам основной сессии акции «Газпрома» выросли на 5%.