«Быки» проломили сопротивление и вырвались на свободу

В первой половине дня казалось, что торги на рынке акций пройдут по вчерашнему сценарию: рост котировок на открытии с последующей легкой коррекцией и залеганием в боковик.
Но после обеда инвесторы приступили к активным покупкам акций, и некоторое улучшение внешнего фона не было основной причиной этого. Главной движущей силой сегодняшнего роста Индекса Мосбиржи стало начало поступления дивидендов от «Газпрома» на брокерские счета.
Именно поэтому акции «Газпрома», которые аналитики считают далеко не самой фундаментально сильной российской бумагой, выбились в лидеры роста. Есть ряд очень крупных консервативных инвесторов с объемом счетов в десятки и даже сотни миллионов рублей, которые в 2007-2008 годах покупали акции «Газпрома» на пике их исторического роста, когда бумага стоила более 300 рублей, а «Газпром» по объему капитализации был одной из крупнейших компаний мира. С тех пор они держат бумагу, докупая ее за счет части получаемых дивидендов. Такой же тактики придерживаются и более мелкие игроки, не склонные к спекуляциям на фондовом рынке.
В результате, по итогам основной сессии акции «Газпрома» выросли на 5%.
На газпромовские дивиденды активно брали также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка и «Роснефти», помня о том, что Минфин закладывает в бюджет получение дивидендов от госкомпаний. Эти бумаги тоже выросли примерно на 5%.
В числе лидеров роста были и бумаги OZON Holdings (+6,9%) — на информации о том, что более 75% держателей конвертируемых облигаций со сроком обращения до 2026 г. согласились с реструктуризацией.
На 5,9% взлетели акции энергетической компании «Юнипро», от которой в ближайшее время ждут объявления о выплате дивидендов.
Снижением котировок сегодня закрылись лишь две акции, причем одни из самых перспективных. Лидер вчерашнего дня «Совкомфлот» скорректировался на 0,76%, а один из крупнейших мировых производителей титана ВСМПО «Ависма» припал на символические 0,14%.
В результате по итогам основных торгов Индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, уверенно преодолев сопротивление 2070 пунктов. Теперь целью роста является район 2200 пунктов, до которого осталось пройти 3,2%.
Дивиденды «Газпрома» еще будут поступать инвесторам (выплаты происходят не одномоментно), поэтому не исключено, что к следующему сопротивлению Индекс Мосбиржи подойдет завтра-послезавтра, если этому не воспрепятствует ухудшение геополитической ситуации или падение нефти.
Геополитика сейчас непредсказуема. Что же касается нефти, то она уверенно сопротивляется уходу под уровень технической поддержки $90 за баррель. Сейчас на нефть сильно давит введение карантинных мер в крупном китайском городе Гуанчжоу, но как только этот фактор будет отыгран, с большой вероятностью нефть при отсутствии негативных драйверов начнет отскакивать вверх от поддержки.
Ряд аналитиков предупреждает, что сейчас на рынке акций преобладают спекулятивные настроения, поэтому многие из тех, кто купил акции в середине-конце прошлой недели, будут фиксировать прибыль при приближении Индекса Мосбиржи к 2200 пунктам или появлении какого-нибудь негатива.
Рубль большую часть дня провел спокойно, без принципиальных изменений. Лишь ближе к закрытию торгов наблюдалось ослабление российской валюты, вызванное прохождением пика налогового периода. В результате курс рубля к доллару сегодня ослаб на полпроцента — до 61,49 руб. за доллар.
Финансисты не ждут значимого ослабления российской валюты из-за рекордного профицита торгового баланса России за 9 месяцев. Возможно, говорят они, часть экспортеров нарастит свои валютные резервы, которые теперь размещаются большей частью в юани, но многие будут конвертировать выручку в рубли, поскольку ставки по малорисковым рублевым инструментам (депозиты, госбумаги) кратно превышают доходность аналогичных юаневых инструментов.