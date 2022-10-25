Дочерняя структура инвестхолдинга Kismet Capital Group стала владельцем 99,9% доли в «Авито»

ООО «Радио реклама Вологда» — «дочка» холдинга Kismet Capital Group — стала владельцем 99,9% доли в платформе «Авито».

На выписку из Единого государственного реестра юридических лиц обратило внимание агентство ТАСС. Согласно указанным в ней данным, «Радио реклама Вологда» выступает учредителем ООО «Авито холдинг», еще 0,1% доли владеет ООО «Инфраструктурный холдинг-2», которому принадлежит 99,9% доли «Радио реклама Вологда».

Таким образом, группа «Авито», включающая в себя ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» со всеми дочерними структурами полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская IT-компания.

Отмечается, что пост гендиректора «Авито холдинга» остается за Владимиром Правдиным.

В мае нидерландская компания Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers), являющаяся главным акционером крупнейшего в России сайта бесплатных объявлений Avito, приняла решение выйти из российского бизнеса. В середине октября стало известно о решении Naspers продать «Авито» основанному в 2016 году инвестиционному холдингу Kismet Capital Group за 151 млрд рублей с условием сохранения менеджмента компании.

«Авито» является самой посещаемой классифайд-платформой в мире. Число активных объявлений на ней достигает 122 млн, годовая аудитория превышает 90 млн пользователей.