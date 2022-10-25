Доллар упал до трехнедельного минимума

Во вторник индекс доллара потерял 1,2% и достиг 110,63 пункта. Это его трехнедельный минимум.

Индекс доллара – курс американской валюты к корзине, включающей евро, иену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. 28 сентября он достигал пика на уровне 114,75 пунктов.

Евро подскочил до $0,9977. Для европейской валюты это максимум с 5 октября.

Фунт стерлингов взлетел до $1,15. Его дополнительно поддержала успешная смена премьер-министра в Великобритании и он достиг наивысшей отметки с 15 сентября. Политика прежнего кабинета привела 26 сентября к падению фунта до $1,0349.

Снижение доллара во вторник было связано с данными об охлаждении на рынке жилья США. Национальный показатель цен на жилье индекс S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 13% в августе по сравнению с уровнем предыдущего года против 15,6% в июле.

Это самое большое замедление в истории индекса. ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за четыре десятилетия. Ставки по ипотечным кредитам приблизились к 7% и многие потенциальные покупатели ушли с рынка.

Но доллар в этом году растет именно из-за подъема ставок в США. Признаки резкого охлаждения экономики могут побудить ФРС замедлить процесс их повышения, что и отражается сейчас на курсах валют.

