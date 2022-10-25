Цены на газ в Техасе упали почти до ноля

Цены на природный газ в Пермианском бассейне, расположенном на западе Техаса, устремились к 0. Всему виной газопроводы, по которым он уходит на СПГ-терминалы. Газопроводы оказались не готовы к резкому увеличению добычи. В результате, сообщает Bloomberg, возник серьезный избыток «голубого топлива», который и обвалил цены.

Миллион британских термических единиц газа в Вахе, одном из районов огромного Пермианского бассейна, главном месте добычи газа, сейчас стоит от… 20 до 70 центов, т.е. меньше доллара. Для сравнения: базовые газовые фьючерсы в США стоят ок. 5,2 долларов за миллион единиц, а в Европе цена приближается к 28 долларам.

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В понедельник, 24 октября, цена газа в Вахе обвалилась на 85%, и его продавали по 41 центу за миллион британских термических единиц.

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Аналитики не исключают дальнейшего снижения цен, т.е. падения их ниже 0. Это значит, что газовики будут платить за то, чтобы у них забирали газ. Ничего подобного в отрасли не было уже больше двух лет. Кстати, отрицательные цены в Вахе не такая уж и редкость: только в 2020 году они опускались ниже 0 целых 8 раз и более двух десятков раз - в 19-м году.

Удивительные сообщения из Техаса лишний раз подчеркивают, насколько велика наша планета. Несмотря на то, что энергетический кризис, который, по крайней мере, на данном этапе вполне можно называть «газовым», считается уже мировым, положение с газом в Азии и Европе, где он начался, и Америке, как говорится, две большие разницы. Разница цен может достигать 10000%!

Главной причиной нынешнего обвала цен на газ в Техасе стали профилактические давно запланированные работы на газопроводах Gulf Coast Express, принадлежащем компании Kinder Morgan Inc., и El Paso Natural Gas.

Недостаточная мощность газопроводной сети в США уже давно является проблемой. Наиболее остро она стоит в Пермианском бассейне. Ситуации, подобные нынешней, хотя и не в таком масштабе, возникают практически всякий раз, когда тот или иной газопровод закрывают на профилактику или ремонт. Тем не менее, никаких попыток исправить положение, т.е. построить дополнительные газопроводы, не предпринимается. В результате именно в Техасе, говорит главный аналитик OTC Global Holdings LP Кэмпбелл Фолкнер, чаще всего внезапно возникает избыток газа, который резко усиливает волатильность цен.

Еще одна проблема Пермианского бассейна заключается в том, что большая часть газа, добываемого там, является побочным продуктом добычи нефти. Когда газопроводы не в состоянии принять дополнительный газ, нефтегазовые компании в большинстве случаев его сжигают, чтобы не снижать и не останавливать добычу «черного золота». Защитники окружающей среды категорически выступают против сжигания газа.