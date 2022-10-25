«Газпром» начал подавать газ в систему «Силы Сибири» с Ковыктинского месторождения

Холдинг «Газпром» открыл подачу газа с Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод «Ковыкта — Чаянда», который входит в систему «Сила Сибири», для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

«Сегодня, в соответствии с планом, началась подача газа Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения и участке "Ковыкта — Чаянда" магистрального газопровода "Сила Сибири"», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что один из первоочередных объектов обустройства — УКПГ-2. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого сырья, после которых газ направляется в магистральный трубопровод. В ходе пусконаладочных работ проводятся испытания оборудования промысла и участка магистрали в разных режимах.

По словам председателя правления Алексея Миллера, после завершения работ, в декабре 2022 года, месторождение и новые газотранспортные мощности «Силы Сибири» введут в эксплуатацию. «Будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он обеспечит импульс для более эффективного экономического развития Востока нашей страны и наращивания поставок зарубежным потребителям — в Китай», — подчеркнул Миллер, назвав магистраль беспрецедентным инфраструктурным проектом XXI века. «На сегодняшний день общая протяженность "Силы Сибири" увеличилась до 3000 километров», — отметил председатель правления газового холдинга.

Отмечается, что Ковыктинское месторождение станет источником газоснабжения для нескольких населенных пунктов, что предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Поставки газа по «Силе Сибири» в КНР начались в 2019 году с Чаяндинского месторождения в Якутии. За первые пять лет объемы поставок по трубопроводу планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. В прошлом году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные договоренности. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд кубических метров, в 2023-м — на 22 млрд куб. м.

Извлекаемые запасы газа Ковыктинского месторождения оцениваются в 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — в 65,7 млн тонн. Планируемая проектная мощность составляет 27 млрд куб. м газа в год.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Россия вышла на второе место по совокупному (в трубопроводном и сжиженном виде) объему поставок природного газа в КНР, обогнав Австралию. Согласно данным китайской таможни, в августе РФ экспортировала в Китай 2,4 млрд куб. м газа.