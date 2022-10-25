Главные события станут заметнее: на Яндекс Афише появился ТОП-10 популярных событий города

На главной странице Яндекс Афиши появился раздел «ТОП-10», где пользователи видят самые популярные события в своём городе. В десятку попадают концерты, спектакли, стендап-выступления, цирковые представления и другие ивенты, на которые купили больше всего билетов. Топ обновляется ежедневно и доступен пользователям более чем 30 городов.

«Если сравнивать с 2021 годом Яндекс Афиша выросла в два раза, если с допандемийным 2019-м — почти в три. Десятки тысяч пользователей делают у нас заказы ежедневно, выбирая из тысяч событий. Чтобы сделать их выбор проще и помочь не упустить самые яркие события, мы сделали „ТОП-10“. С середины сентября мы анализируем, как меняются продажи ивентов, попавших в топ: событие становится заметнее и дольше остаётся в поле зрения пользователей — это сказывается и на спросе. Ожидаемо больше всего билетов покупают на музыкальные события, но всё же процент концертов не так высок, как мы предполагали — это почти две трети покупок. На втором месте с 22% театральные спектакли, на третьем — с 9% стендап. Оставшиеся 7% между собой распределили выставки, спорт и другие события. В каждом городе топ выглядит разнообразно и индивидуально», — говорит руководитель Яндекс Афиши Дмитрий Субботин.

Как работает рейтинг?

«ТОП-10» формируется автоматически. Подборка обновляется ежедневно, основываясь на данных о продажах билетов. Если на несколько событий продали одинаковое количество билетов, в топ попадает мероприятие, которое продавалось лучше в течение последней недели.

Новый раздел помогает организаторам стать заметнее для пользователей и тем самым повлиять на количество продаж, поэтому для ивента выгодно как можно дольше оставаться в десятке. Прежде всего, на это влияет количество проданных билетов, но так же важно поддерживать и темпы продаж, чтобы алгоритм топа поднимал событие на более высокую позицию. На это можно повлиять разными способами: реклама организатора, посты в социальных сетях артистов, участвующих в событии, UGC-контент с отзывами на мероприятие, предпродажи для подписчиков Яндекс Плюса и так далее.

Ивент не попадет в топ, если билеты на него уже закончились или временно пропали из продажи. «ТОП-10» не учитывает киносеансы и события, билеты на которые нельзя купить на Яндекс Афише.

Яндекс Афиша — это сервис, где можно узнать о событиях в городе и купить билеты в кино, на концерт, спектакль, выставку и другие мероприятия. Яндекс Афиша доступна в более чем 100 городах, ежедневно ей пользуются больше 6 миллионов человек, которым предлагают ивенты на 4000 площадок. Подписчики Яндекс Плюса получают кешбэк баллами до 20% при покупке билетов на события. Баллы можно использовать при покупке любых билетов или в других сервисах Яндекса.