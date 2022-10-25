Как много заработать на своём микроавтобусе: ТОП-6 рабочих способов в цифрах

В сфере пассажирских перевозок каждый нынешний или будущий владелец коммерческого транспорта при прогнозировании доходов при расчете бизнес-плана задается вопросом. Сколько и как можно зарабатывать на своём микроавтобусе (от 6, 7, 8, 9 до 20 мест) приличные суммы денежных средств? В данной статье разберём популярные реальные полноценные способы заработка и приведём список выгодных моделей микроавтобусов, подходящих для работы.

Способ №1 — Развоз персонала предприятий к месту работы и обратно

Регулярная доставка сотрудников организаций к адресу работы и обратно является одним из самых надёжных способов получения прибыли. Очень благоприятный фактор, влияющий на величину заработка — отсутствие сезонности. Достаток будет ежемесячно и круглогодично при любой погоде. Многие предприятия не имеют собственного автопарка, штата водителей и обслуживающего машины персонала. Поэтому для них всегда актуальна аренда микроавтобуса с водителем. Особенным спросом пользуются дальние маршруты для тех компаний, которые находятся в промышленных зонах или вне города. Чем больше расстояние и количество рейсов, тем выше заработок.

Сколько можно заработать на личном микроавтобусе?

Доход зависит от класса и модели транспортного средства, расстоянием между точками посадки и высадки пассажиров. Для примера рассмотрим классический вариант: Peugeot Boxer / Citroen Jumper. Например, маршрут протяженностью 20 км, график работы утро / вечер ежедневно. Стоимость одного рейса обойдётся заказчику в ~2500 ₽ (нужно учитывать, что в каждом регионе страны свои тарифы). Для примера рассмотрим 30 рабочих дней в месяц и поездки 2 раза в день. Математический расчёт: 2*30*2500 = 150000 рублей до вычета налогов и прочих издержек / затрат. Неплохая сумма для 1 транспортной единицы. Имея 10 постоянных заказчиков и соответствующий парк микроавтобусов, прибыль станет солиднее. Весомый плюс этого вида зарабатывания денег — отсутствие высоких требований к комфортабельности салона и году выпуска автотранспорта. Для трудовой деятельности можно купить недорогую машину и своевременно организовывать качественное техническое обслуживание.

Способ №2 — Сотрудничество с турфирмами и междугородные поездки

Этот способ является очень прибыльным, но подвержен фактору сезонности и имеет определённые нюансы. Летом заказов будет явно больше, чем зимой (если только поблизости нет горнолыжного курорта). Стоит учесть, чтобы сотрудничать с турфирмами и туристическими агентствами, необходимо иметь в собственности презентабельный микроавтобус с ухоженным интерьером и внешним опрятным видом. Одна из популярных моделей на дальние дистанции и междугородные поездки — немецкий Mercedes-Benz Sprinter.

Как оплачивается работа на своём микроавтобусе?

Оплата услуг пассажирских перевозок на длительные выезды за пределы города рассчитывается по километражу, а также включает в себя расходы на проживание водителя и простой транспорта (дополнительно оплачивает заказчик). Если туристические поездки ограничиваются городскими экскурсиями, то почасовая оплата (как правило, минимальная аренда 3 часа). В качестве примера разберём типовой заказ: отвезти пассажиров на микроавтобусе Мерседес Спринтер в соседний город 300 км с ожиданием 2 дня и обратно. Формула доходности: 2*300*40 + 2*6000 = 36000 рублей, где 40 ₽/км — междугородный тариф, 6000 ₽ — условная сумма для оплаты проживания / пропитания водителя и простоя микроавтобуса. А теперь попробуйте рассчитать самостоятельно целый тур на 7–10 дней аренды. У вас получится впечатлительный результат! Необходимо отметить, что если кроме междугородных передвижений будут поездки, например, местная экскурсия на 2–3 часа, то это тарифицируется по почасовой оплате, предположим 1500 ₽/час (цены взяты условно, в каждом регионе Российской Федерации свои расценки).

Способ №3 — Работа через диспетчера частной компании-перевозчика

Универсальный способ для заработка на личном микроавтобусе от 6–7 до 19–20 мест. Первое, что стоит сделать, когда вы обзавелись собственным пассажирским транспортом, найти местные компании-перевозчики в интернете (например, StarCars). Для реализации своего плана по достижению финансового благополучия задайте соответствующий поисковой запрос в Яндексе или Google, например, «аренда микроавтобуса с водителем в Москве». Устройтесь работать в несколько фирм на условиях сдельной заработной платы. Вам будет доступен широкий спектр заказов:

трансферы: аэропорт и ж/д вокзал

свадебные поездки

междугородные выезды

туристические путешествия

развозка персонала организаций

… и многое другое

Сколько зарабатывают на своих микроавтобусах?

Ваша выручка будет зависеть от количества выполненных заявок. Предположим, 100000 рублей и выше. На уровень дохода влияют сезонность, размер города, в котором вы планируете вести свою деятельность.

Способ №4 — Агрегаторы перевозок: BlaBlaCar, Яндекс Такси и пр.

Эффективный вариант для быстрого поиска работы. Скачайте приложения агрегаторов в App Store или Google Play. Создайте рабочий аккаунт, введите данные водителя и микроавтобуса / минивэна. И начните зарабатывать :)

Как я заработаю на собственном микроавтобусе?

Ваша прибыль будет зависеть только от вас. Сколько заказов возьмёте на исполнение — все ваши. В сервисе «Яндекс Такси» есть тариф «Минивэн / Микроавтобус», средняя цена езды по городу в ~3 раза выше, чем «Эконом». Рассматривая возможности сервиса BlaBlaCar, вам будут доступны междугородные перевозки пассажиров, а также курьерская доставка посылок / документов. Что касается выручки: одно свободное пассажирское место для клиента стоит порядка ~400 рублей и выше.

Способ №5 — Сдача личного микроавтобуса под аренду

Самый незатруднительный способ получения вознаграждения за свою деятельность в сфере коммерческой транспорта. Опубликуйте ваше объявление о сдаче техники на различных сайтах и площадках в интернете, например, Avito.

Сколько денег можно заработать на микроавтобусе от 6, 7, 8, 9 до 20 мест?

На прибыль влияют следующие факторы: тип и марка ТС, год выпуска, вместительность, срок аренды. Сдавая собственную машину в прокат, следует рассчитывать на достаток от 30000–40000 рублей в месяц. Некомфортный минус — непостоянная востребованность среди арендаторов. Придётся искать их самостоятельно, используя различные сервисы в интернете.

Способ №6 — Доски объявлений, тендеры и самостоятельный поиск заказов

Доступный для каждого вариант поиска вакансий и работы на собственный микроавтобус. Здесь нужно рассматривать публикацию объявлений на различных тематических площадках (Avito, Perevozka24 и другие), участие в тендерах (нелегко, но прибыльно), использование различных сервисов и приложений в сети Internet. Такой рабочий метод называется — частный извоз. Вы решаете сколько, где, как работать и с кем заключать договор!

Популярные модели микроавтобусов и минивэнов для заработка

На основании анализа рынка коммерческих пассажирских перевозок востребованными являются микроавтобусы:

ГАЗель NEXT

Peugeot Boxer

Citroen Jumper

Ford Transit

Volkswagen Crafter

Mercedes-Benz Sprinter

… и минивэны:

Honda Stepwgn

Hyundai Grand Starex

Volkswagen Caravelle

Toyota Alphard

Mercedes-Benz V-class

Выбор за вами!

Важные рекомендации для собственников / водителей

Перед началом организации рабочего процесса рекомендуем получить лицензию (разрешение) на данный вид оказания услуг населению и компаниям. Частные перевозчики юридически обычно оформляют себя как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Примечательно, что для работы на микроавтобусе до 8 мест (на момент написания статьи) лицензия не требуется, достаточно получить ОГРНИП / ОГРН.

Далее вам следует выбрать подходящие коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Подробнее смотрите в профильных документах.

Затем выберите финансово устраивающий вас вид налогового режима. Чаще всего применяется УСН (упрощенная система налогообложения).

Также в этот пункт нужно включить технический осмотр транспортного средства, страховочный полис ОСАГО / КАСКО и оформление прочих автомобильных документов.

Это требуемый минимум документов и разрешений, которые необходимо иметь, чтобы не возникло проблем, излишних рисков и ситуаций с проверяющими государственными органами.

Путь к успеху в зарабатывании на своём микроавтобусе: краткий итог

Чтобы много зарабатывать на своём личном микроавтобусе, сочетайте различные виды стабильного заработка и источники дохода, приведенные в статье:

Развоз персонала предприятий к месту работы и обратно

Сотрудничество с турфирмами и междугородные поездки

Работа через диспетчера частной компании-перевозчика

Агрегаторы перевозок: BlaBlaCar, Яндекс Такси и пр.

Сдача личного микроавтобуса под аренду

Доски объявлений, тендеры и самостоятельный поиск заказов

Желаем вам комфортного пути, много клиентов и высокого достатка!