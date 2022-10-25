Как получить «отсрочку» по кредиту

Кому полагается «финансовая отсрочка»

Кредитные каникулы – это временное прекращение платежей по кредиту или займу на период мобилизации или участия в СВО плюс 30 дней.

Законодатели подошли к теме деликатно, и расширили перечень лиц, которым полагается «отсрочка» по кредиту: оформить ее могут не только мобилизованные заемщики, но и все другие участники СВО: служащие в Вооруженных силах по контракту и в войсках национальной гвардии, добровольцы, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, ФСО и ФСБ и т. д.

Члены их семей также могут воспользоваться кредитными каникулами по своим кредитам. Закон относит к членам семей супругов, детей и лиц, которые находятся на иждивении военнослужащих. При этом дети имеют право на кредитные каникулы, если им не больше 23 лет и они учатся очно, либо если они до 18 лет получили инвалидность.

Главная оговорка, что каникулы можно получить по нескольким разным кредитам, но лишь по тем, которые были взяты до мобилизации или начала участия в СВО.

Как подать заявление

Для получения кредитных каникул самому мобилизованному надо обратиться в банк. Причем подать заявку можно по телефону. Сделать это также могут родственники мобилизованного или любой человек по доверенности в простой письменной форме.

Документы, подтверждающие мобилизацию, можно предоставить одновременно с требованием о кредитных каникулах. Если мобилизованный сразу это не сделал, банк может запросить подтверждение о мобилизации в Федеральной налоговой службе, которая получит эти данные от Минобороны. Банк может запросить документы и у мобилизованного, в этом случае он обязан предоставить документы не позднее окончания кредитных каникул.

Банк или МФО обязан рассмотреть требование о кредитных каникулах за 10 дней, а затем сообщить заемщику о своем решении. Если в течение 15 дней ответ не поступил, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

Платеж по ипотеке не увеличится

Главным образом семьи мобилизованных и военнослужащих волнует ипотечный кредит как наиболее капиталоемкий и длительный. Банк России разъяснил, что во время кредитных каникул по ипотеке размер долга заемщика не увеличивается: все платежи по такому кредиту попросту замораживаются на срок кредитных каникул и возобновляются после их завершения. При этом срок ипотеки увеличивается на количество месяцев, в течение которых действовали кредитные каникулы.

К выстраиванию системы предоставления кредитных каникул подключились помимо депутатов и банкиров госслужащие разных уровней, главным образом региональных. «По ипотечному кредиту на время, когда мобилизованный будет проходить службу, действует мораторий – проценты не начисляются, плата не взимается. После возвращения человек продолжит выплачивать оставшуюся сумму – кредитный договор просто сдвинется на несколько месяцев», – объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Если у мобилизованного заемщика перед мобилизацией уже была просрочка по кредиту или займу и ему начислили неустойку, штрафы или пени, на время кредитных каникул их заморозят — расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет постепенно заплатить. Это же касается членов семьи мобилизованного, если они оформили кредитные каникулы по своим кредитам и займам.

В период кредитных каникул банк не может продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге.

Кредитную карту могут заморозить

Несколько иначе обстоят дела по потребительским кредитам. По ним на время каникул проценты на сумму долга начисляются по ставке две трети от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, установленного на день направления требования, но не выше ставки по договору. Страховка будет действовать в течение того срока, на который заключен договор страхования.

Если же военнослужащий или мобилизованный боец погиб во время СВО или получил инвалидность I группы, все его долги будут списаны, равно как и его родным и членам семьи.

Закон о кредитных каникулах распространяется и на кредитные карты, а правила обслуживания дебетовых карт мобилизованных не затрагивает. Банки рекомендуют перед отправкой на фронт отключить все платные банковские услуги по неиспользуемым картам, в том числе СМС-информирование, если в нем нет необходимости. Но в целом, на время кредитных каникул заемщику могут заблокировать выдачу денежных средств с кредитной карты. А поскольку услуга не оказывается, у финансовой организации нет оснований взимать за нее плату. Зато плата за обслуживание дебетовой карты может списываться. Впрочем, в каждом случае это зависит от условий договора с конкретным банком.

Бизнес тоже получит отсрочку платежей

Наконец, закон о кредитных каникулах распространяется и на коммерческие кредиты бизнесу, если мобилизованный является единственным собственником общества с ограниченной ответственностью и одновременно его генеральным директором, а сама компания входит в реестр МСП. В России, по данным Минэкономразвития, насчитывается 797 тысяч ООО, в которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются единоличными владельцами. А это больше трети общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, и для них кредитные каникулы – это также возможность сохранить бизнес и рабочие места.