Возвращение бренда: на смену уходящему из России KFC вновь придет «Ростик’с»

Американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежат рестораны быстрого обслуживания KFC, заведения мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut, сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на свои активы в России местному франчайзинговому оператору KFC.

Уточняется, что компания «Смарт Сервис», зарегистрированная согласно информации «СПАРК-Интерфакс» в Ижевске, получит сами заведения, а также права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

Согласно условиям сделки, покупатель должен осуществить полный ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места. Уточняется, что договор должны одобрить регулирующие госорганы. «После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России», — сообщается в пресс-релизе.

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость передаваемых активов оценивается в 1,3 млрд руб. Новому владельцу предстоит произвести ребрендинг более тысячи заведений KFC в РФ под бренд Rostic's, который ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировало 1 сентября 2022 года.

В марте 2022 года Yum! Brands приостановила работу ресторанов KFC в РФ и прекратила инвестиции в российский рынок. В мае компания передала франшизу Pizza Hut местному оператору.

Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 году выросла на 31,5%, составив 18,29 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 45%, до 1,9 млрд.

Как ранее писал «Эксперт», ресторанный рынок в РФ ждет большая перестройка. Ведущие иностранные игроки уходят с российского рынка быстрого питания. Наибольшей популярностью у потребителей начинают пользоваться низкобюджетные заведения, где можно вкусно, недорого и быстро поесть. Во избежание сложностей с поставками рестораторы планируют открывать небольшие заведения с ассортиментом блюд, производство которых не зависит от импортных продуктов.