Россия поставила Китаю в сентябре рекордные объемы газа и угля

Осень в торговых отношениях между Россией и Китаем началась с очередных рекордов. В сентябре Пекин получил рекордные объемы российского сжиженного газа (СПГ) и металлургического (коксующегося) угля. Всего же за 7 месяцев, миновавшие после 24 февраля, импорт российских энергоносителей Китаем, по подсчетам Bloomberg, превысил полсотни миллиардов.

Россия поставила Пекину в сентябре, по данным Таможенного управления КНР, 2,5 млн тонн коксующегося угля. Это на 277% больше, чем в сентябре 2021 года (ок. 900 тыс. тонн) и почти на треть -31,6% больше, чем в августе этого года (1,9 млн тонн).

Статья по теме: Торговля Китая с Россией резко выросла, а с другими крупными странами – упала

Поставки российского СПГ в Китай в сентябре в годовом выражении выросли на треть до 819 тыс. тонн несмотря на суммарное снижение китайского импорта сжиженного газа в этом году. К сожалению, данных по динамике поставок трубного газа из России нет.

Статья по теме: Китай наносит удар по жаждущей сжиженного газа Европе

Пекин купил у России в первом осеннем месяце 7,5 млн тонн сырой нефти. Это на 23% больше, чем в сентябре прошлого года (6,1 млн тонн), но на 10,7% меньше, чем в августе (8,3 млн тонн). В начале осени Россия уступила неофициальный статус главного поставщика нефти в Поднебесную Саудовской Аравии.

Выручка России от продажи энергоносителей, включая нефтепродукты, в сентябре тоже снизились по сравнению с августом: 7,5 млрд долларов и 8,4 млрд долларов соответственно. В сентябре 2021 г. Пекин заплатил Москве за энергоносители 4,7 млрд долларов, т.е. на 78,7% меньше, чем в сентябре 22-го года. За семь месяцев после 24 февраля выручка от продажи Китаю российских энергоносителей составила 51 млрд долларов, т.е. на 70% больше, чем в прошлом году (30 млрд долларов). Конечно, на суммарной стоимости импорта сказался и скачок цен, но справедливости ради следует сказать, что поставки увеличились и в количественном выражении. В Пекине не скрывают, а в Москве прекрасно понимают, что такие большие объемы объясняются дисконтами, предоставляемыми Россией китайским покупателям. Ситуация взаимовыгодная – Москве после «закрытия» Запада нужны сейчас как деньги, так и новые рынки и рост на старых, а Китай прилично экономит на скидках. Кстати, европейское эмбарго на российскую нефть вступает в силу 5 декабря, а на нефтепродукты – 5 февраля 2023 года.

Общий объем импорта всего российского угля в сентябре вырос на 20% в годовом выражении и вплотную приблизился к 7 млн тонн.

Поставки рафинированной меди из России выросли вдвое до 39578 тонн. Поставки рафинированного никеля снизились на 60% и составили 3363 тонны.

Импорт рафинированного алюминия увеличился более чем в 4 раза и достиг 45666 тонн; а вот импорт палладия упал на 57% до 265 кг. Снизился и импорт Пекином российской пшеницы: на 45% до 3431 тонны.