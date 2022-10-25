Китай назвал неожиданного соперника США в Европе

Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона в отношении политики США внесёт изменения в трансатлантические связи.

Об этом в статье для китайского издания для Global Times написал профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ванг Шуо. По его мнению, в то время как страны Запада изо всех сил пытаются показать всем своё единство на фоне конфликта на Украине, Франция, очевидно, не заботится о престиже США, что обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях.

Кроме того, он что ещё недавно Макрон открыто выражал недовольство США за продажу энергии и газа в Европу по цене в несколько раза выше по сравнению со стоимостью топлива для американской промышленности.

Ванг Шуо при этом полагает, что главной движущей силой, которая заставляет президента Франции снова и снова подчеркивать стратегическую автономию Европы, стало расхождение интересов Вашингтона и Брюсселя.

«Америка объединяются с союзниками, чтобы сохранить свою гегемонию, но это не входит в план Евросоюза, – отмечает китайский профессор. – Последний хочет формировать свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а не быть вынужденным принимать сторону в соперничестве крупных держав».

Она также полагает, что эскалация конфликта на Украине, которую провоцирует Белый дом, уже привёл к тому, что влияния США в Европе усиливается. По его мнению, сложившаяся ситуация поставила страны Старого Света в ещё большие экономические трудности, а также на грань более опасной войны.

Поэтому за предупреждениями Макрона в адрес Вашингтона профессор видит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что президент Франции не может контролировать судьбу своей страны.

Ванг Шуо напомнил, что бывший французский лидер Шарль де Голль выступал за то, что Париж должен придерживаться независимой внешней политики и не должен быть полностью скован западным лагерем во главе с Вашингтоном.

«По этой причине Франция уже однажды решила выйти из объединённого военного командования НАТО и стала первой крупной западной державой, которая установила дипломатические отношения с КНР. Противоречия между Парижем и Вашингтоном или между Европой и США – это скорее противоречия в западном лагере и результат неравномерного распределения власти и интересов», – резюмировал китайский профессор, подчёркyв, что недовольство Макрона в отношении США внесёт, конечно, незначительные перемены в трансатлантические отношения, но в целом не изменит структуру доминирования-подчинения между США и Европой и не нанесёт фундаментального удара по гегемонистской системе, выстроенной Вашингтоном.

Как ранее писал «Эксперт», Эммануэль Макрон возглавил наступление на США. В интервью изданию Les Echos он заявил, что американцы покупают американские товары и проводят очень агрессивную политику субсидирования бизнеса государством.

«Китайцы закрывают свой рынок. Мы не можем быть единственным регионом, который считает неправильным отдавать предпочтение всему европейскому», – скал он.

В этой связи Макрон призвал Брюссель поддержать европейских потребителей и европейские компании, которые покупают электромобили, собранные в ЕС, а не за его пределами.