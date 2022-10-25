Лекарства, без которых нам не жить

Московская компания «Амедарт» объявила об открытии новой производственной линии, на которой будут изготавливаться продукция из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включая препараты для лечения рака, ВИЧ, сахарного диабета, тромбов и туберкулеза.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности, предоставившего ООО «Амедарт» льготный займ в размере 500 млн рублей по программе «Приоритетные проекты». В настоящее время большая часть планируемых к производству препаратов поставляется на российский рынок только иностранными производителями.

На страже лекарственной безопасности

Стратегически важные для российского здравоохранения препараты будут выпускать из отечественных субстанций собственного производства, уровень локализации которого достигнет 100%. Мощности новой линии составят до 2 млн упаковок в год. Общий бюджет проекта превышает 625 млн рублей. Производство будет организовано на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Как сообщили «Эксперту» в компании «Амедарт», в ходе реализации проекта планируется запустить высокотехнологичное производство 22 лекарственных средств различной нозологии, включая 9 противоопухолевых средств, 4 гипогликемических средства, 1 антикоагулянтный препарат, 2 препарата против ВИЧ, 1 антиагрегантный препарат, 1 гемопоэза стимулятор, 1 иммунодепрессивные препарат, 2 препарата прямых ингибитора фактора Ха, и 1 противотуберкулезный препарат.

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«Предполагается заменить препараты ведущих иностранных производителей таких как: Sanofi, Novo Nordisk, Astrazeneca, Servier, Mersk, Bayer, Phizer, Novartis. На сегодняшний день, практически весь перечень препаратов поставляется в Российскую Федерацию иностранным компаниями и не имеет российских аналогов. Разработка и выпуск препаратов позволит укрепить лекарственную безопасность страны и снизить зависимость от производителей из "недружественных" государств, а также обеспечить эффективной своевременной терапией всех нуждающихся пациентов», —заявили в компании-производителе.

Дополнительно представители компании сообщили, что в настоящий момент сотрудниками их R&D-лаборатории уже начала разработка лекарственных средств. Выход на этап из производства и реализации планируется с 2024 года с постепенным выводом новых препаратов непосредственно на рынок. Вся линейка продуктов будет полностью доведена до потребителей в 2029 году.

Полсотни препаратов стоят на очереди

«Государство в лице Министерства здравоохранения РФ выступает основным покупателем планируемых к выпуску лекарств, разыгрывая право на поставку на открытых аукционах. Продукты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и программы "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами" (ОНЛС)», — констатировали в «Амедарт».

«Конечным потребителем наших препаратов являются пациенты медицинских учреждений, поэтому весь объем выпускаемых препаратов планируется реализовывать в рамках программы государственных закупок», — сообщили в компании, указав, что в аптеки выпускаемые «Амедарт» препараты поставлять не планируется.

Также корреспонденту «Эксперта» сообщили, что портфель предприятия уже включает более 60 препаратов, относящихся к различным фармакологическим группам, которые входят в перечень ЖНВЛП и поставляются в медицинские учреждения России. «Мы продолжаем работать над расширением нашего портфеля и планируем запустить в производство еще более 50 современных препаратов различных нозологий», — заключил представитель фармпроизводителя.

