МЭА готово объявить нефтяную войну ОПЕК

Исполнительный директор Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатих Бироль отметился громким заявлением на энергетической конференции «Сингапурская международная энергетическая неделя», которая сейчас проходит в Сингапуре. Он сообщил в интервью, что его организация обладает солидными запасами нефти, которые в случае необходимости они готовы выбросить на рынки для снижения цены.

«У нас все еще имеются огромные запасы (нефти), которые мы выбросим, если увидим нарушение предложения,- цитирует Фатиха Бироля Bloomberg.- Сейчас этого вопроса в повестке нет, но он может в любое время появиться».

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Бироль занимает откровенные прозападные позиции и не скрывает этого все семь лет, что возглавляет МЭА. Не удивительно, что недавнее решение ОПЕК+ о крупном снижении добычи нефти он уже не раз называл «неудачным» и предупреждал, что оно может привести к очередному взрыву волатильности цен на нефть в тот самый момент, когда планета находится на краю рецессии. В очередной раз глава МЭА напомнил об этом сегодня в Сингапуре.

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Технически говоря, Бироль не открыл Америку. США по личной инициативе в этом году уже несколько раз совершали солидные нефтяные интервенции для снижения цен на нефть из своего Стратегического нефтяного резерва (SPR). Причем, один раз, в начале лета, их поддержали и ряд членов МЭА. Тогда цены снизились на некоторое время почти на 30%, но затем вновь поползли вверх.

Конечно, к словам директора МЭА можно отнестись как к очередной словесной «интервенции», при помощи которой он пытается повлиять на настроения инвесторов и еще больше снизить цены на «черное золото», снижавшиеся, кстати, до судьбоносного саммита ОПЕК+ в начале октября четыре месяца подряд. С другой стороны, важность нынешнего заявления о готовности МЭА совершить крупную нефтяную интервенцию на рынках заключается в том, что Фатих Бироль, очевидно, имеет в виду запасы уже не нескольких членов Агентства, как было в июне, а большинства.

У Джо Байдена через две недели важные промежуточные выборы в Конгресс США. Он находится сейчас в очень сложном положении. Решение ОПЕК+ привело к росту цен на американских автозаправках, а цена бензина в США является очень важным фактором, способным повлиять на выборы куда угодно и кого угодно. Поэтому для него сейчас крайне важна любая помощь, даже доброе слово, типа заявления Бироля, которое вполне может несколько снизить цены на нефть, а следовательно и на бензин.

Пожалуй, обвинять Фатиха Бироля в том, что он занимает проамериканскую позицию, бессмысленно. Хотя бы потому, что с другой позицией возглавлять такую организацию, как Международное Энергетическое Агентство, просто невозможно. МЭА было создано в 1974 году. В него входят 31 страна, включая США, Великобританию, Японию, Канаду, и 11 кандидатов, среди которых такие крупные государства, как КНР, Бразилия, Индия. Еще три страны: Чили, Колумбия и Израиль находятся сейчас в процессе получения статуса «кандидат». На долю МЭА приходятся три четверти всего потребления нефти на планете.

Главным требованием вступления в Агентство является наличие запасов нефти, эквивалентных 90 дням чистого импорта в предыдущем году. Еще одной особенностью МЭА, по крайней мере, в первые годы его существования, являлось обязательное членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят западные развитые страны. Система голосования в МЭА устроена так, что неформальным лидером его являются США.