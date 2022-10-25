Металлургическая отрасль Евросоюза оказалась под угрозой исчезновения

Металлургическая отрасль Евросоюза может полностью исчезнуть из-за существенного рост цен на энергоносители.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет польская Kresy. В частности, издание приводит высказывания представителей европейских профсоюзных движений, которые отмечают, что металлургическая отрасль – сердце европейской промышленности и отвечает напрямую за 310 тыс. рабочих места, а косвенно – за 2,2 млн.

Помимо быстро растущих цен на топливо, металлургической отрасли также угрожает ужесточение законодательства уменьшения выбросов углекислого газа. Именно это подталкивает промышленность к банкротству. Особо тревогу бьют чешские, польские и словацкие предприниматели.

По словам членов европейских профсоюзов, энергетическо-климатическая политика ЕС, которая крайне политизирована и оторвана от реальности, на данный момент стала наибольшей угрозой для развития наших стран.

«На отрасль, на её конкурентоспособность негативно влияет целый ряд факторов, в том числе высокие цены на энергию, законы о выбросах СО2 и пакет мер «Fit for 55».

Напомним, «Fit for55» – пакет мер, который ЕС принял в 2021 году. Он направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и может иметь наиболее негативное влияние на все сферы экономики и повседневную жизнь граждан Евросоюза.

Как ранее писал «Эксперт», одним из главных бенефициаров энергетического кризиса в Европе является американская экономика. Экономика Старого Света сокращается на глазах – производители удобрений, стали, химических веществ и много другого, что требует высоких затрат энергии, переводят операции за океан, привлечённые относительно низкими (по сравнению с европейскими) ценами на газ и энергию и более эффективной поддержкой бизнеса правительством.