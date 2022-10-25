Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится в онлайн-формате 17 и 18 ноября

Участие в форуме бесплатное.

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях.



Большой блок программы будет посвящен изучению неопределенности и поведению человека в рамках этой неопределенности. Мы ответим на вопросы о том, как сейчас планировать свое будущее, когда видимый горизонт событий схлопнулся до ближайших выходных? Как не потерять стабильную работу и не оказаться ненужными? Как найти опору и перестать думскроллить ленту новостей?

А еще поговорим о том, почему осознанность новый черный? Как выстраивать отношения с теми, кто родился после 2010 года? Как независимые авторы создают новый тип экономики и многом другом.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков:

Взгляд на будущее

Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.

Взгляд на технологии: сделано из будущего

Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий.

Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего и формируем установку на персональный рост.

Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем

Рассмотрим, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности? Каким важно быть профессионалу будущего?

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель Штаба SberX, идеолог Community University;

Андрей потапов — эксперт в области Future Studies;

Иван Ямщиков — исследователь искусственного интеллекта, основатель лаборатории естественного языка в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, автор и ведущий подкаста "Проветримся!";

Владислав Мартынов — Глава центра компетенции Ethereum Россия, крупнейшей блокчейн-платформы в криптомире;

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com