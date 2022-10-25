Минфин проведет безлимитные аукционы по размещению трех выпусков ОФЗ

Минфин РФ проведет 26 октября сразу три безлимитных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). На них будут предложены облигации с переменным купонным доходом, с фиксированным купоном и ОФЗ с индексируемым номиналом, следует из материалов ведомства.

Статья по теме: Минфин сообщил об успешном размещении ОФЗ на 50 млрд рублей

«Минфин России информирует о проведении 26 октября 2022 года аукционов по размещению: облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29021RMFS (дата погашения 27 ноября 2030 года); облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS (дата погашения 14 марта 2029 года); облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS (дата погашения 17 марта 2032 года)», — говорится в сообщении Минфина.

Все облигации будут представлены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, добавили в министерстве.

