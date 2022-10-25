Минфин разъяснил условия выдачи семейной ипотеки

Родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке, строительство частного дома, приобретение земельного участка и строительство на нем дома, а также на приобретение вторичного жилья в сельских поселениях Дальнего Востока, сообщается в Telegram-канале Минфина. Продление программы на год позволит воспользоваться льготными кредитами для улучшения жилищных условий еще 150 тысячам российских семей.

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«Заключить кредитный договор нужно до 1 июля 2024 года. Если в семье родился ребенок-инвалид, то до 31 декабря 2027 года», — пояснили в Минфине.

Программа «Семейная ипотека» подразумевает выдачу семьям с детьми льготных кредитов под 6% годовых на покупку жилья. Для жителей Дальнего Востока действует ставка 5%. Максимальный срок кредитования — 30 лет. Максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. В других регионах — 6 млн рублей. Первоначальный взнос можно оплатить в том числе из средств материнского капитала, его размер должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента подписал постановление о продлении льготной ипотеки еще на год.

«Эта программа реализуется по инициативе главы государства, существует уже свыше четырех лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним малышом, которые рождены не ранее 1 января 2018 года», — отметил на заседании правительства Мишустин.

По данным кабмина, этой программой воспользовались уже около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов превысила 1,4 трлн рублей. С учетом продления действия программы ожидается, что в 2023 году льготные кредиты возьмут еще более 150 тыс. семей.

