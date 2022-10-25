Минтранс предложил разрешить техобслуживание зарубежных самолетов с неоригинальными компонентами

Минтранс РФ разработал проект правительственного постановления, разрешающего техническое обслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных компонентов, изготовленных «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе».

В проекте документа, размещенном на портале regulation.gov.ru, предлагается внести изменения в действующее постановление от 12 марта 2022 г.

Отмечается, что в условиях санкций компании в РФ столкнулись со сложностями в поставках оригинальных комплектующих от производителей, одобренных авиавластями стран разработчиков самолетов. Запуск собственного производства запчастей в РФ и их сертификация «займет значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий», что повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в России, подчеркивают разработчики инициативы.

«Авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных к установке на воздушные суда на основании соответствующей документации», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта предлагают разрешить установку перечисленной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, которые считаются ведущими в мировом авиационном сообществе в этой сфере. Уточняется, что нововведение позволит российским компаниям «значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка воздушных судов в РФ».

Также авторы инициативы предлагают допустить внедрение модификаций и выполнение ремонта машин «на основании документации, разработанной одобренными организациями стран, также являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности, включая страны, не являющиеся странами разработчиков эксплуатируемой в РФ авиатехники» в связи с ограниченным доступом российских производителей к конструкторской документации и программному обеспечению разработчиков техники.

В числе прочего проект предполагает продление до конца следующего года мер, установленных в предыдущих редакциях постановления №353. В частности, предлагается продлить сроки действия выданных Росавиацией сертификатов летной годности зарубежной авиационной техники при их окончании в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.