Думские коммунисты предложили изменить управление экономикой

Думские коммунисты предложили накануне, по сути, план целой экономической реформы. «Государству необходимо взять на себя ответственность за реализацию стратегического планирования. Речь идет о формировании директивного планирования в стратегических отраслях, переходе на систему натуральных показателей, введении межотраслевых балансов для реализации серьезных межотраслевых проектов», — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по вопросам собственности, имущественным и земельным отношениям Сергея Гаврилова.

Такое предложение для коммунистов, в общем-то, традиционно, хотя в новом контексте оно звучит более актуально. С другой частью его высказываний согласятся, вероятно, не только левые: последствия санкций России поможет преодолеть «резкий разворот экономического курса в сторону ускоренного роста реального сектора экономики и укрепления экономического суверенитета».

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Можно заметить в скобках, что перестройкой под военные нужды капиталистической экономики в России в предыдущий раз занимались более 100 лет назад. А сейчас это стало насущной задачей, что видно и из предложений депутата-коммуниста, содержащих не только «нерыночные», но «рыночные» и методы.

К последним относится также высказанная главой думского комитета идея масштабной целевой кредитной эмиссии для инвестирования в стратегические проекты, в том числе связанные с импортозамещением. Правда, в целом его заявление по этому повод не поддалось буквальной расшифровке.

Депутат сказал буквально следующее: «Эффективным будет и такой инструмент, как масштабная целевая кредитная эмиссия — массовое инвестирование в стратегические проекты, в том числе импортозамещение, за счет выкупа валюты у экспортеров. Валюта пригодится для организации целевого импорта из дружественных стран критически важной для нас продукции и производственного оборудования».

Что тут имеется в виду — увеличение денежной массы (собственно эмиссия национальной валюты), которую экспортеры разложат по своим счетам в банках? Но как использовать эти рубли для кредитования приоритетных для государства проектов?

Инвестирование купленной у импортеров иностранной валюты? Это, во всяком случае, вполне операционно. С инвестированием ее в проекты, предполагающие закупки оборудования за рубежом.

Все же, «целевая кредитная эмиссия» это, пожалуй, нечто другое. Стоит ли непосредственно связывать ее с продажей экспортерами валютной выручки? Или именно в них видятся экономические агенты, осуществляющие будущие инвестиции? Возможно, тогда эти инвестиции сосредоточатся в экспортных отраслях.

В процессе подготовки оперативного материала уточнить эти вопросы у главы комитета Госдумы возможности не было, но «Эксперт» постарается это сделать в ближайшем будущем.

Напомним, что в настоящее время ЦБ РФ, будучи под санкциями, не может покупать доллары и евро. Но все большая доля российского экспорта обслуживается валютами дружественных стран. Так что вьетнамские вонги, рупии, тцрецкие лиры и, конечно, суперпопулярные теперь юани, теоретически, вполне могут участвовать в предложенном главой думского комитета механизме.

Кстати говоря, глава Минфина Антон Силуанов, встреча с которым и стала поводом для общения Сергея Гаврилова с журналистами, как раз и выступает за скупку юаней, но только со своими целями: в ФНБ, про запас и с целью ослабления рубля. На упомянутой встрече депутаты фракции КПРФ обсуждали с министром проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Можно также отметить, что в законпроекте о бюджете не предусмотрено возвращение бюджетного правила, в рамках которого и можно было бы скупать китайскую. валюту. Но перед внесением бюджета в Думу Антон Силуанов все же не исключал, что такой механизм заработает, скажем, в декабре.

И «да», и «нет», но несомненно, что производство надо развивать

Целевые проекты и целевое финансирование — далеко не новое направление в государственных финансах, отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. К примеру, Китай обширно пользовался подобными механизмами для построения своей инфраструктуры. В США в 50-60 годы реализовали программу Build America, благодаря которой возникла сеть межрегиональных скоростных дорог. Однако всегда существует риск того, что средства будут направлены на цели, которые так и не станут экономически эффективными, а сами целевые облигации превратятся в «мертвый» актив или в обязательства государства.

При этом предлагается направлять новые целевые займы или даже эмиссию ЦБ РФ в проекты с очень долгосрочными сроками окупаемости. Так, всем очевидна необходимость резкого увеличения вложений в сферу производства чипов, но экономическая отдача от этого проекта появится в отдалённом будущем. Как вариант — создание микросхем так и будет оставаться стратегически необходимым, но убыточным производством.

Впрочем, уверен аналитик, без масштабирования проектов на глобальный рынок целевая эмиссия может транслироваться в ослабление рубля и общую макроэкономическую нестабильность, а это вряд ли является целью предлагаемых идей проектных эмиссий. Более эффективным механизмом развития могут быть частно-государственные партнёрства, считает он.

В их рамках финансирование идёт как со стороны государства, через целевые займы, так и от частного бизнеса. Это позволяет повысить эффективность реализации уже на этапе планирования без традиционного тезиса: лишь бы получить, а там посмотрим.

Кроме того, совместное финансирование сократит объём государственного участия в виде дополнительной эмиссии или специальных займов. Если же новые проекты докажут свою экономическую эффективность, то их будущее финансирование должно осуществляться с привлечением средств граждан, а не только финансовых организаций.

На текущем этапе может даже не потребоваться вмешательство ЦБ РФ, так как в Минфине всё ещё не определились с проектом нового бюджетного правила, указал Андрей Кочетков. Между тем, все сверхдоходы от такого рода проектов могли бы направляться на развитие собственной экономики, а не на покупку долговых бумаг иных зарубежных экономик, какими бы дружественными они не были. Процесс замещения импорта также снизит актуальность наращивания международных резервов, так как собственные внутренние ресурсы позволят в будущем покрывать все ключевые и прочие потребности общества, подчеркнул аналитик.

Экспертное сообщество, добавил он, столь же долго продвигает идею налогового вакуума, притягивающего зарубежные и отечественные ресурсы. То есть формирование новых производств и отраслей должно быть выгодным для частного капитала не только с позиции получения первоначального финансирования, но и в процессе работы, констатировал эксперт. Если в стране нет каких-либо производств, то существенные налоговые льготы на их создание могут привлечь не только российский, но и зарубежный капитал.

Само же государство получит возможность собирать налог на доходы физических лиц, или иные косвенные доходы. Выгода построения новых производств могут быть важнее, чем целевые эмиссии. По сути, китайское экономическое чудо состоялось за счёт предоставления крайне привлекательных условий для зарубежного бизнеса. Затем уже внутренний рынок КНР стал столь огромным, что оказался привлекательным для создания производств с ориентацией лишь на китайского потребителя, заметил Андрей Кочетков.

Рубль сильный, рубль слабый...

В целом, по его мнению, сегодня, когда макроэкономическая стабильность находится в зоне повышенных рисков, совершенно не стоит плодить лишние сущности. Любые эмиссии (даже целевые) — это лишний повод для переоценки национальной валюты, а курс рубля сегодня — один из главных стабилизирующих факторов экономики. В распоряжении государства есть достаточно инструментов, как денежного, так и фискального, характера, чтобы решить вопрос развития отраслей замещения импорта без займа средств у будущих поколений.

Как известно, есть и иная точка зрения на желательный уровень валютного курса. Ее высказал «Эксперту» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Профицит торгового баланса, который, очевидно, благотворно сказался на экономике в первые три квартала 2022 года, к сожалению, имеет и отрицательные последствия, говорит он. Переукрепление национальной валюты снижает общую конкурентоспособность российской экономики, угнетает несырьевой экспорт и снижает бюджетные расходы, замечает эксперт. Да и в целом, долговременный профицит торгового баланса — это не благо, а, скорее, негатив для экономики страны и благосостояния ее граждан.

Не стоит бояться эмиссионной инфляции

Предлагаемый депутатом инструмент целевой кредитной эмиссии для инвестиции стратегических проектов может быть эффективен, согласился Петр Заборцев. Ведь нам нужны рост выпуска и импортозамещение. И эмиссионной инфляции в данном смысле бояться не стоит. Если порожденное эмиссией денежное обращение сопоставимо по размеру с размером эмиссии, то инфляции, скорее всего, не будет. А расширенное предложение товаров и услуг вообще станет фактором, снижающим инфляцию.

Однако, к сожалению, одной такой меры, как кредитная эмиссия недостаточно, посетовал эксперт. Экономика должна развиваться сбалансировано, а новые предприятия должны быть жизнеспособными, не опираясь на прямую поддержку экономики. В этом смысле, крайне важным видится создание уполномоченных учреждений по управлению производственными цепочками и координации их взаимодействия. Такие ведомства будут обеспечивать согласованность и органичность развития необходимых стране секторов.

Для больших проектов нужно большое количество комплектующих. И их производство — это тоже важная задача, в которую нужно инвестировать усилия и средства. Но ключевым фактором успеха новой индустриализации Петру Заборцеву представляется перебалансирование стимулов внутри рыночной системы так, чтобы рентабельность производств превзошла рентабельность торговли, финансов или добычи сырья. Только в этом случае мы сможем привлечь в производящий сектор и людей, и капиталы, что станет залогом долгосрочного успеха экономики РФ.

В общем же, считает эксперт, Сергей Гаврилов прав. Действительно, в интересах России — разворот экономического курса в пользу ускоренного развития созидательного производящего сектора и снижения зависимости от внешних рынков и финансирования.

И как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза, советский вариант директивного планирования и централизованного финансирования крупнейших, стратегически значимых корпораций как временная мера мобилизации ресурсов и укрепления вертикали управления в интересах обеспечения эффективности специальной военной операции вполне возможен.

Однако он не должен касаться малого и среднего бизнеса и не должен перерасти в долгосрочную общегосударственную систему управления экономикой. «Если говорить о комплексном импортозамещении, то совершенно очевидно, что для этого государству необходимо организовать обеспечение производственных предприятий финансированием модернизации, долгосрочными заказами на продукцию, работы и услуги, гарантиями для крупных частных инвесторов», — подчеркнул Владимир Гамза.