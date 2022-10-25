МВФ обескуражил европейцев

Аналитики фонда констатируют, что экономический рост в Европе замедляется и при этом отсутствуют заметные признаки ослабления инфляции. Конечно, данный прогноз не является открытием. Большинство международных экспертных центров достаточно давно пришли к аналогичным выводам. Многие даже утверждают, что в Британии, вслед за США, уже началась рецессия. На очереди Германия.

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Но прогнозы МВФ всегда воспринимаются в мире как наиболее близкие к действительности. И поэтому последние прогнозные цифры не могут не вызвать обоснованных опасений. Так, в «Перспективах развития мировой экономики» утверждается, что в странах Европы с развитой экономикой рост в следующем году составит всего 0,6%, а в странах с формирующимся рынком — 1,7%. Это на 0,7 и 1,1 процентного пункта соответственно ниже по сравнению с июльскими прогнозами.

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Но то средние показатели по больнице. В докладе подчеркивается: «Этой зимой более половины стран зоны евро испытают техническую рецессию — сокращение объема производства в течение как минимум двух кварталов подряд; объем производства в этих странах упадет, в среднем, примерно на 1,5 процента относительно пикового уровня».

Польше, Румынии и Хорватии вообще обещана потеря в 2023 году целых 3% ВВП. Это уже очень много.

В результате в 2023 году «объем производства и доходы в Европе будут почти на полтриллиона евро ниже по сравнению с довоенными прогнозами МВФ».

Инфляция все же должна снизиться с нынешнего усредненного уровня в 10%. Но не слишком заметно -- до примерно 6% в европейских странах с развитой экономикой и 12% в государствах с формирующимися рынками.

Как принято в западных институтах, сотрудники МВФ обвиняют в европейских бедах исключительно Россию и прежде всего сокращение в разы поставок природного газа. Напомним, что, по разным оценкам Еврокомиссии, доля российского газа в общем импорте стран ЕС с прошлогодних 40% упала к сентябрю этого года до 7-9%. Сейчас газ поставляется только через ГТС Украины (порядка 42 млн кубометров в сутки, вместо более 300 млн в совокупности по всем трубопроводам в прошлом году). Действует, правда, вторая нитка «Турецкого потока», которая в Европе носит название «Балканский поток», мощностью в 14 млрд кубов в год. Но по ней из стран ЕС снабжается только Венгрия.

В МВФ подсчитали, что импорт Европы из России упал на 80%.При этом к сентябрю семь стран ЕС полностью лишились российского «голубого топлива». Это Болгария, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Польша и Финляндия.

В фонде пришли к выводу, что более высокие цены на энергоносители увеличили стоимость жизни европейских домашних хозяйств в этом году в среднем примерно на 7%, «несмотря на широкомасштабные меры, принятые для облегчения этого бремени».

Однако, по мнению экспертов МВФ, уже внедренных Еврокомиссией антикризисных мер может не хватить для стабилизации энергетического рынка. Хотя и накоплены «достаточные запасы газа в преддверии отопительного сезона» (ПХГ в среднем в ЕС заполнены на 92%, в Германии — 95%, Польше — 100%). Однако, предупреждают авторы доклада, «дальнейшие перебои в поставках энергоносителей могут нанести еще больший ущерб экономике».

Более того, сценарии фонда показывают, что полная остановка сохраняющихся поставок российского газа в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту, нормированию и потерям валового внутреннего продукта в размере, как указывалось выше, до 3%. Кроме того, это может также вызвать очередной виток инфляции на всем континенте.

Однако кардинальных рецептов по выходу ЕС из (вызванного им же) энергетического кризиса МВФ не предлагает. Фактически, речь идет лишь об ограниченной госпомощи нуждающимся домашним хозяйствам и бизнесу.

Европейские директивные органы, как считают в МВФ, «должны ужесточить макроэкономическую политику для снижения инфляции, при этом помогая незащищенным домашним хозяйствам и жизнеспособным компаниям пережить энергетический кризис». Предлагается помоь домохозяйствам «с низкими и средними доходами путем предоставления им единовременных скидок по счетам за электроэнергию».

Это не густо, а в целом, обращаясь к правительствам, в фонде замечают, что «в этот период крайней неопределенности они должны быть готовы скорректировать политику в том или ином направлении в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация». Как говорится, спасение утопающих — их собственное дело.

Нет, совсем без рекомендаций европейцы не остались. В целях борьбы с инфляцией предлагается дальнейший рост процентных ставок (что, кстати, играет в сторону повышения цен на энергоносители), а также ужесточение налогово-бюджетной политики, направленной на рост фискальных отчислений и снижение бюджетных расходов. В общем, обычная рецептура МВФ.

Наряду с этим МВФ настоятельно рекомендует Еврокомиссии и национальным правительствам «обеспечить временный характер поддержки, связанной с ценами на энергоносители, в целях сдерживания бюджетных расходов и сохранения ценовых сигналов, которые будут способствовать экономии энергии».

Эта рекомендация уже принята на вооружение в Британии. После того как провалилась попытка кабинета Лиз Трасс снизить налоги на 40 млрд фунтов, казначейство предлагает прекратить энергетические доплаты домохозяйствам уже в апреле 2023 года, хотя предполагалось их продление до начала 2025 года. Но последнее слово за новым премьером Риши Сунаком.

Эффективным считается также «сочетание общих единовременных скидок с оказанием дополнительной поддержки малоимущим через систему социального обеспечения, финансируемую за счет более высоких налогов на домашние хозяйства с высокими доходами».

Наконец, рекомендуется ввести «более высокие тарифы для более высоких уровней потребления энергии». Это, как уверены в валютном фонде, «является более подходящим, чем широкие ценовые ограничения».

Справедливости ради надо отметить, что и Еврокомиссия стоит на перепутье. С одной стороны, она добилась заметной замены российского трубного газа американским СПГ. Но этого явно недостаточно. А цельной схемы хотя бы купирования энергокризиса пока не складывается. Последние предложения Еврокомиссии не поддержал саммит ЕС 21 октября. Лидеры стран ЕС ограничились предложением ЕК получше проработать предложенные антикризисные меры.

Антидинамика европейского газового рынка

Самое интересное в том, что сейчас цены на газ в Европе снижаются. Если в августе и в начале сентября спотовые газовые цены на лондонской энергобирже ICE достигали одномоментно $3500 за 1 тыс. кубов, то 24 октября они опускались ниже $1050. Сказалось, прежде всего, почти полная заполненность европейских ПХГ. Запасов должно хватить на два-два с половиной месяца зимнего потребления. Плюс сейчас в Европе стоит аномально теплая погода. Поэтому ПХГ пока не трогают.

Но в декабре цены вновь наверняка начнут расти. И дело не только в неизбежном дефиците газа из-за обрушения поставок из России. ПХГ заполнялись в период сверхвысоких цен, по ним закачана почти половина объема газа. Поэтому продавать газ из хранилищ частные владельцы (по данным Bloomberg, только 10% европейских ПХГ контролируются правительствами) будут по ценам не ниже $1500 за тыс. кубов. А то и значительно дороже. А это неизбежно скажется на росте спотовых цен.

Для ограничения ценовых скачков Еврокомиссия предложила фактически отказаться от спотового ценообразования (рыночный баланс суточного колебания спроса и предложения) на газовой нидерландской бирже TTF (навязанного ей же поставщикам газа) в пользу так называемого динамического.

Динамическое ценообразование — это инструмент для математического подбора цены на определенный товар или услугу в конкретный момент времени. Это своего рода реакция на колебания спроса, учитывающая алгоритмы ценовых колебаний у конкурентов, соответствия спроса и предложения и другие внешние факторы.

Таким образом, динамическая система должна сдерживать рост цен и отсекать спекулянтов. Но заинтересованы ли в этом большинство поставщиков газа? Им нужен неизменный рост цен. Ведь им неизвестно, купят ли у них вообще в ближайшем будущем новые поставки газа. В справедливой цене производители заинтересованы только при долгосрочных контрактах с потребителями. Первые тогда знают, сколько получат за газ и через 10 или 20 лет. И тогда смогут планировать себестоимость и объемы добычи.

Динамическое определение цены может отпугнуть многих поставщиков СПГ. Не случайно против этой схемы на октябрьском саммите ЕС активно выступал германский канцлер Олаф Шольц.

В результате лидеры стран ЕС предложили Еврокомиссии детальнее проработать новую схему ценообразования. А пока её все же не вводить.

Не прошла пока на саммите ЕС и идея совместных закупок 15% необходимого для потребления газа. С этой целью предполагалось учреждать специализированные консорциумы. Но поставщики не любят, когда у них совместными усилиями выворачивают руки. А тут еще Еврокомиссия предлагает к марту 2023 года разработать совсем уж обновленный механизм ценообразования на СПГ. Что может привести вновь к переориентации поставок этого товара с Запада на Восток.

Пока европейцы сошлись в том, что нужно продолжить экономию газа и электричества, чтобы к марту 2023 года сократить потребление на 15%. В принципе ряд стран ЕС уже вышли на этот показатель, но за счет закрытия наиболее энергоемких предприятий.

Какой точно сложится ситуация на газовом рынке ЕС в начале будущего года, станет ясно после того, как к началу марта иссякнут ПХГ. Их надо вновь заполнять. А без российского газа это в любом случае будет сложным проектом. Тем более в условиях сохраняющихся высоких цен на газ.

В этом контексте можно лучше понять высказанную президентом Владимиром Путиным 12 октября в ходе «Российской энергетической недели» идею создания в Турции газового хаба, который станет ценовым конкурентом TTF. Тем более, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил совместить поставки на его хаб российского и азербайджанского газа. Тем самым европейцы будут покупать формально не российский газ, а турецкий коктейль.

По прогнозу вице-премьера Александра Новака, через новый хаб могут поставляться в Европу до 63 млрд кубов газа в год.