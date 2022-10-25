Назначение выделенного сервера с GPU

Выделенный сервер с GPU – это рациональное и современное решение для организации работы с высокой нагрузкой. Современные технологии не останавливаются на достигнутом. Постоянное изменение и развитие – основа жизни в XXI веке. В результате такого подхода объемы данных расширяются и серверам приходиться сталкиваться с колоссальной нагрузкой. Поэтому на помощь приходят мощные GPU-карты.

Востребованность услуг по аренде таких серверов сегодня бьет все рекорды популярности. Разберемся с особенностями и назначением таких систем и принципами выбора.

Для чего используют сервер с GPU?

В начале развития информационных технологий все компьютерные задачи обрабатывались стандартным процессором. Через него осуществлялись все важные вычисления, передавались звуковые сигналы, обрабатывались запросы видеокарт и выводилась картинка на экран. При этом вопросы мультизадачности не поднимались вовсе. Параллельный запуск двух программ или процессов был способен затормозить работу оборудования вплоть до зависания.

С развитием технологий в дело вступили интегрированные и дискретные видеокарты. Постепенно усложнялись поставленные перед ними задачи и процессы. Результатом такого развития стал графический процессор GPU. Этот видеоускоритель занимается синхронными однотипными вычислениями в графической части системы. Это дает возможность адекватно, четко и быстро отображать на экране статистические или динамические объекты, поддерживая высокое разрешение картинки.

Где используется GPU?

Первыми процессами, для которых были предназначены эти ускорители, стали графические проекты. Обработка тяжелой графики требовала специального подхода. Но со временем высокая производительность процессоров стала востребована и в других сферах деятельности. Чаще всего пользователями GPU являются:

разработчики компьютерных игр и симуляторов;

компании и специалисты, занимающиеся рендерингом видео;

научные сотрудники, производящие сложные вычисления, чаще всего это сфера теории вероятности, математики или молекулярной химии;

статисты, использующие процессоры для построения прогнозных моделей и проведения расчетов;

тестеры нейронных сетей и искусственного интеллекта;

специалисты в сфере криптографии и криптоанализа;

дизайнеры и проектировщики, использующие в числе прочего 3D-моделирование.

Таким образом, все сферы и отрасли, где требуется проведение анализа или обработки большого массива данных, требуют внедрения в IT-систему GPU-процессоров.

Предназначение виртуального сервера с GPU

VPS открывают перед пользователями возможность внушительной экономии. По сравнению с арендой физического оборудования виртуальные аналоги стоят намного дешевле. В то же время такой сервер, оснащенный GPU-процессором – это сочетание относительно доступной цены с высокой производительностью.

Чаще всего подобные решения востребованы в сферах, где требуется создание единой виртуальной среды:

для организации удаленной работы сотрудников,

при разработке игр;

для создания приложений, основанных на искусственном интеллекте;

в научных проектах;

при видеостриминге.

Виртуальные серверы с GPU – это новый виток развития ИТ-индустрии. Невероятная эра скорости, мощности и надежности провоцирует колоссальный спрос на хостинг серверов. Арендовать сервер с GPU можно быстро и доступно, достаточно выбрать надежного провайдера.

Об услуге аренды виртуального сервера с GPU

Профильная компания IT-Lite предлагает своим клиентам высококлассные хостинг-услуги. Проверенный российский провайдер открывает возможности для организации комфортных рабочих условий и повышения производительности труда в различных сферах деятельности. В парке компании только современное и надежное оборудование, дата-центры имеют класс надежности Tier III. Это гарантирует бесперебойность, высокую скорость работы и сохранность пользовательских данных.

Преимущества услуги

В числе главных достоинств аренды:

высокая скорость работы;

возможность всестороннего контроля;

надежность и безопасность;

экономическая выгода;

оперативность развертывания системы.

Благодаря этим факторам аренда виртуального сервера с графическим процессором становится идеальным решением для современных компаний и предприятий.