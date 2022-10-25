Нулевой баланс: куда двинутся цены на медь

Начало новой недели прошло для меди в красной зоне: после двух торговых сессий, в течение которых стоимость металла росла, он незначительно подешевел. Утром во вторник, 25 октября, его стоимость снизилась на 0,2%. Но такая динамика задержится ненадолго, считает большинство участников рынка. Таможенные склады Китая практически пусты. Некогда бурный приток металла на склад остановился, поскольку две ведущие организации, финансирующие китайские металлы — JPMorgan Chase & Co. и ICBC Standard Bank Plc — приостановили новые сделки.

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Трейдеры и банкиры, опрошенные Bloomberg, заявили, что, по их мнению, торговля в данный момент замерла, а некоторые предсказали, что запасы на таможенных складах могут упасть до нуля или близко к тому. Последствия ощущаются по всему рынку, пишет ProFinance, поскольку Китай — крупнейший в мире потребитель меди — все больше зависит от импорта для удовлетворения краткосрочных потребностей, а мировые запасы уже находятся на рекордно низком уровне. Китайский рынок меди испытывает самый острый дефицит более чем за десятилетие, и трейдеры платят огромные премии за немедленные поставки.

И вот на этом фоне рост потребления меди в различных секторах, включая строительство и производство электромобилей, привел к значительному росту спроса. Об этом заявил глава сектора торговли металлами сырьевого трейдера Trafigura Костас Бинтас. Прогноз Trafigura предполагает, передает «Интерфакс», что сильный подъем спроса на возобновляемые источники энергии и электромобили будет толкать цены вверх.

Долгосрочные прогнозы не веселее, пишет Еitetrader. Директор BHP Group Ltd. Майк Генри на конференции Financial Times по горнорудной промышленности предположил, в частности, что к концу десятилетия рынок меди может столкнуться с дефицитом, поскольку энергетический переход ускоряется, а добывать металл становится все сложнее. По словам Генри, в ближайшие несколько лет на рынке будет наблюдаться «небольшой избыток предложения», но к концу десятилетия ситуация осложнится, поскольку добывать медь станет труднее из-за проблем с поиском легкодоступных и богатых залежей металла.

Медь ждет решения ФРС

Рынок меди в начале этой недели демонстрирует незначительное снижение, вызванное больше внешними новостными факторами, нежели какими-то событиями на рынке реализации промышленного металла, отмечает специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Во-первых, указывает она, рынки ценных бумаги и товарно-сырьевой выдохнули после столь быстрого завершения политического кризиса в Великобритании, когда после отставки Лиз Трасс на пост премьер-министра почти без альтернатив был досрочно избран Риши Сунак. Во-вторых, инвесторы продолжают с опасением воспринимать неопределенность того, насколько будет повышена процентная ставка ФРС. Возможность нового увеличения на 0,75% выглядит вполне реальной — такое решение может быть принято на предстоящем 2 ноября заседании регулятора. Если же будет решено поднять ставку с меньшим шагом, или появятся сообщения о планах по проведению более мягкой денежно-кредитной политики, то это приведет к формированию среднесрочного повышательного тренда на рынке акций, а следом начнет расти спрос и на рынке меди.

Также не стоит забывать о продолжающем формироваться дефиците, добавляет Милашевская. Медь активно используется в многих секторах промышленности, и рост спроса является первым индикатором зарождающегося процесса наращивания промышленного производства, а значит и будущего роста экономики. Но медные месторождения в России, Мексике, Перу, Чили, Китае и ряде других стран планомерно истощаются, а в разведку и освоение новых из-за пандемии и последующего финансового кризиса мало вкладывали средств. Поэтому в долгосрочной перспективе стоимость меди начнет стремительно расти.

В понедельник торги фьючерсами на медь на бирже COMEX прошли со снижением стоимости на 1,27%, до 3,43 долл. Сегодня на старте торгов также можно наблюдать снижение 0,2%, до 3,42 долл., но динамика актива может развернуться, благодаря возвращению «бычьих» настроений на рынке.

В предстоящие дни, говорит Милашевская, сильной поддержкой выступит уровень 3,25 долл., а более глубокое снижение может привести к достижению уровня 3,1 долл. Рост спроса может привести к достижению первой цели на уровне 3,6 долл., а продолжение ралли позволит «быкам» протестировать уровень 3,75 долл. Главным событием, которое будет влиять на динамику стоимости меди и других активов на финансовых рынках, станет предстоящее заседание ФРС.

Дефицита не будет. Будет избыток

Нынешний год можно обозначить как кризисный для торговли металлами на бирже LME, констатирует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. И торговлю медью кризис затрагивает непосредственным образом. В марте стоимость фьючерсов на медь на LME вырастала до 10700 долл./тонна, превзойдя исторический максимум 2021 года. Причинами послужили хаос в цепочках поставок цветных металлов, беспорядки в мировом судоходстве, геополитический стресс и санкции, вызванные конфликтом на Украине.

Запасы меди на LME в феврале-марте упали до минимальных за последние 10 лет значений, а доступные запасы металла покрывали всего 5 часов мирового потребления. При этом в биржевых запасах начался рост доли российской меди, количество которой к началу сентября 2022 года превысило 60% от их общего количества, отмечает аналитик. Компании-потребители зачастую не могли или не хотели приобретать российский металл, что привело к сбросу меди из России на биржевые склады LME. В результате цены на медь понизились до 7500 долл./тонна, вернувшись к уровню ноября 2020 года. На этом фоне биржа LME ввела ограничения на прием российского металла бренда УГМК на биржевые склады.

Дополнительное давление на стоимость меди в прошедший период оказывало торможение китайской экономики, говорит Лукичева. Импорт меди в Китай в июле 2022 года упал на 9% относительно января 2022 года. С августа, однако, наблюдалось восстановление, и в сентябре импорт меди вернулся к январскому уровню, превысив также на 25,6% импорт в сентябре 2021 года. В результате введенных LME ограничений на прием российского металла, начался приток меди на склады в Шанхае — за три недели октября запасы меди выросли в три раза, в то же время запасы на складах LME увеличились всего на 1,5%.

Перспективы рынка меди, считает эксперт, остаются мрачными ввиду вхождения крупнейших мировых экономик в состояние рецессии. Именно этот фактор будет определять ценовую динамику в ближайшие месяцы. Значительное сокращение экономики приведет к падению потребления меди, которое уже стагнирует, что отражают растущие биржевые запасы.

Некоторую поддержку может оказывать рост экономики в Китае, если торможение не будет сильным, а терпимость к распространению COVID-19 отойдет от нулевой. Тем не менее, в 2023 году на мировом рынке меди ожидается избыток металла, так как темпы роста предложения будут выше темпов роста потребления. Это, ожидает Оксана Лукичева, окажет давление на цены, средняя стоимость металла может находиться в диапазоне 6500-8000 долл./тонна.