ОАК сообщила о первом полете модернизированного Су-57

ПАО «ОАК» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщило о первом полете модернизированного самолета Су-57. Уточняется, что он состоялся 21 октября в Подмосковье, на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова.

«Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», — говорится в сообщении компании.

ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57, указывается в пресс-релизе.

«На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа», — отмечает пресс-служба компании.

Су-57 производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также для поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО. Первый полет машины состоялся 29 января 2010 года. Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению российского лидера Владимира Путина был подписан в ходе форума «Армия-2018».

Как пишет «Интерфакс», первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года, до конца 2024-го российские военные должны получить еще 22 машины. К 2028 году в общей сложности планируется выпустить 76 истребителей пятого поколения, ими укомплектуют три авиаполка. Самолет использовался в ходе боевых действий в Сирии и на Украине, отмечает агентство.

Главными особенностями Су-57 пятого поколения являются сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия. Первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель «второго этапа» (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит истребителю сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.