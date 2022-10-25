«По особым случаям» - драмеди по пьесе Бернарда Слэйда возвращается к зрителям. Возвращается, потому что этот спектакль, как хороший друг, который особенно нужен в непростые времена.

У героев Инги Оболдиной и Георгия Дронова времена тоже затруднительные. Мужчина и женщина, муж и жена, отец и мать, бабушка и дедушка - во всех этих ипостасях Эмма и Майкл Рускин выясняют, что не так с их браком и с их жизнью.

Рассказывает актриса и режиссер Инга Оболдина: " Тема спектакля очень жизненная, и то, как мы представляем эту историю зрителям, делает ее объемной, не просто драмой встречи и расставания. Поэтому зал взрывается то смехом и аплодисментами, то затихает, понимая, что эта звучащая со сцены история - она и про твою жизнь, и вообще про жизнь человека...»

«Наш спектакль, и мы знаем это по конкретным примерам, заставил многих по-новому посмотреть на свои отношения, восстановить их. Конечно, это не универсальный рецепт, не повод рушить новый брак и возвращаться к первому, но если вдруг хотя бы один человек или одна пара возьмут из того, что мы сделали на сцене, что-то ценнное для себя, это уже будет замечательно», - говорит актер Егор Дронов.

Разум диктует героям «правильные» слова и логичные поступки, а сердце заставляет совершать «неправильные». Но в любви, как и в жизни, нет правил. От «я» и «ты» к слову «мы» иногда очень долгий путь, полный смешных и грустных особых случаев.