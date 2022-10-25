Театр Афиша

От «я» и «ты» к слову «мы»

25 октября 2022, 15:01

Театр Антона Чехова восстанавливает «По особым случаям». Первый показ драмеди по пьесе Бернарда Слейда состоится 28 октября на сцене «Дворца на Яузе». Режиссер возобновленного спектакля Инга Оболдина.

Александр Иванишин

«По особым случаям» - драмеди по пьесе Бернарда Слэйда возвращается к зрителям.  Возвращается, потому что этот спектакль, как хороший друг, который особенно нужен в непростые времена.

У героев Инги Оболдиной и Георгия Дронова времена тоже затруднительные. Мужчина и женщина, муж и жена, отец и мать, бабушка и дедушка - во всех этих ипостасях Эмма и Майкл Рускин выясняют, что не так с их браком и с их жизнью.

Рассказывает актриса и режиссер Инга Оболдина: " Тема спектакля очень жизненная, и то, как мы представляем эту историю зрителям, делает ее объемной, не просто драмой встречи и расставания. Поэтому зал взрывается то смехом и аплодисментами, то затихает, понимая, что эта звучащая со сцены история - она и про твою жизнь, и вообще про жизнь человека...»

«Наш спектакль, и мы знаем это по конкретным примерам, заставил многих по-новому посмотреть на свои отношения, восстановить их. Конечно, это не универсальный рецепт, не повод рушить новый брак и возвращаться к первому, но если вдруг хотя бы один человек или одна пара возьмут из того, что мы сделали на сцене, что-то ценнное для себя, это уже будет замечательно», - говорит актер Егор Дронов.

Разум диктует героям «правильные» слова и логичные поступки, а сердце заставляет совершать «неправильные». Но в любви, как и в жизни, нет правил. От «я» и «ты» к слову «мы» иногда очень долгий путь, полный смешных и грустных особых случаев.