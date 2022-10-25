Ozon вырвался из технического дефолта по облигациям

Компания Ozon сообщила, что три четверти держателей ее облигаций на общую сумму $750 млн согласились на досрочное погашение бумаг с дисконтом, что позволило ей выйти из технического дефолта.

«Решение о реструктуризации облигаций принято досрочно — его поддержали владельцы более 75% облигаций. В результате прекратил действовать технический дефолт по облигациям», — сообщила пресс-служба маркетплейса, уточнив, что всего за две недели компании удалось получить лицензию OFAC — санкционного органа США. «Чтобы перейти к расчетам, остался один шаг — получить ответы аналогичных инстанций в Великобритании и на Кипре. У них мы также запрашиваем лицензии, это гарантирует безопасность операций для всех участников реструктуризации», — пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что после получения ответов от британских и кипрских органов решение вступит в силу, примерно через две недели после этого компания сможет погасить облигации. «Те держатели, которые еще не предоставили свои реквизиты для погашения, все еще могут это сделать, а заодно выбрать валюту платежа (рубли или доллары)», — отмечается в пресс-релизе.

Ozon — российская платформа электронной коммерции. В первом полугодии 2022-го выручка маркетплейса выросла на 73%, до 122 млрд руб. Убыток в первые шесть месяцев увеличился на 19% и составил 26,2 млрд руб. Оборот вырос на 113%, до 348 млрд руб. По итогам второго квартала года скорректированная EBITDA у Ozon составила 0,2 млрд руб. по сравнению с минус 9,1 млрд руб. в тот же период прошлого года. Выручка во втором квартале увеличилась на 58% год к году, до 58,5 млрд руб.