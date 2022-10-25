Премьера театра «Мастерских»

Свои спектакли они играют на самых разных площадках и в разных городах.

История театра началась с 39 аудитории, расположенной на 3 этаже режиссёрского факультета ГИТИСа, через которую прошли многие актёры и режиссёры театра «Мастерских».

Сначала родился «Гамлет» Егора Трухина. Спектакль шёл с ошеломляющим успехом в ГИТИСе, затем стал независимым театральным проектом и был показан не только в Москве, но и на театральных фестивалях «Будущее Театральной России» в Ярославле, международном «Шекспировском фестивале» в Ереване, фестивале «Башня» в Калининграде и на фестивале «Твой шанс» в столице. Помимо «Гамлета», в репертуар театра «Мастерских» вошли также спектакль Мурата Абулкатинова (режиссёра мастерской Сергея Женовача), поставленный вместе с выпускниками мастерской Константина Райкина «L’impression. Сад»; спектакль «Цветы запоздалые» Сергея Тонышева (выпускника Сергея Женовача). Он был выпущен совместно с выпускниками Мастерской Панкова в рамках проекта «Коллаборация Чехов» театра «ЦДР». О показах этих спектаклей мы сообщим дополнительно.

Театр «Мастерских» начинает свою историю с показа спектакля Егора Трухина «Гамлет» 31 октября в ТЦ «На Страстном», в 20:00.

Это спектакль о том, что исчезновение отца из жизни ребёнка может обернуться полной катастрофой. О человеке, который не смог найти компромисс и жить в мире, в котором семья разрушена.

«История для меня не столько о смерти, то есть не столько об убийстве отца, а сколько об уходе его из жизни ребенка. Он был и его теперь нет, и неважно: убили ли его, ушел ли он, украли ли его – это абсолютно неважно. Исчезновение отцовской фигуры из жизни ребёнка, даже не столько из семьи, а именно из жизни ребёнка – это такая понятная для меня история, что острее всего для меня она откликается в этой пьесе. На сегодняшний день, конечно» ( режиссер Егор Трухин).