Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме

США приняли решение использовать метод «информационного терроризма», так как осознали насколько неэффективны санкций против России. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, в Вашингтоне уже осознали, что их санкции не работают.

«Поэтому они и стали использовать другие методы… Информационный терроризм – это главная беда», – сказал глава Ирана во время своей речи на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Кроме того, Раиси убеждён, что США стоят за организацией беспорядков в Иране, где в итоге также просчитались.

