Прощай, «Виагра»

В октябре с полок российских аптек начал пропадать оригинальный препарат «Виагра». Согласно имеющимся в распоряжении «Эксперта» данных маркетингового агентства DSM Group, за последние 40 недель аптечные продажи этого лекарственного средства, производимого американской транснациональной корпорацией Pfizer и предназначенного для увеличения потенции и лечения эректильной дисфункции, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года оказались ниже на 5% в рублях и на 22% в упаковках.

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«Северная Звезда» против Pfizer

В Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» рассказали «Эксперту», что поставки «Виагры» в Россию не прекратились полностью, но значительно сократились. По данным RNC Pharma, если сравнивать отгрузки за январь-сентябрь 2022 года с аналогичным периодом 2021 года рублёвый объём поставок сократился на 58%, а натуральный (в упаковках) — на 62%.

«Всего за 9 месяцев этого года было ввезено 302 тысячи упаковок “Виагры” на 140,8 млн рублей. Причём весь этот объём был ввезён в июле, фактически прошла одна поставка», — отметили в «СоюзФарма».

Похоже, что у текущего положения вещей есть несколько причин. Во-первых, препарат испытывает колоссальное давление со стороны конкурентов. «Виагра» давно уступила лидерство прямым аналогам. В денежном и натуральном выражении сейчас абсолютным лидером в данном фармакологическом сегменте является компания «Северная Звезда», заметили в «СоюзФарме».

«У "Pfaizer" второе место, но в перспективе нескольких месяцев их могут легко подвинуть на третью строчку. Общее количество аналогов “Виагры” сейчас насчитывает 19 штук от 17 различных производителей, как российских, так и иностранных», — указали в Ассоциации.

Во-вторых, стоимость «Виагры», скорее всего, также стала одним из факторов сокращения спроса. Доходы населения сокращаются, естественно, покупатель-пациент старается сэкономить, в том числе за счёт этого происходит переключение на более дешевые аналоги.

«Третий фактор — общий для всех поставщиков. Это проблемы с логистикой. Для российского фармрынка препарат выпускается во Франции, а международные перевозки в условиях тотальных санкционных ограничений стали довольно дорогими и сложными организационно. По данным RNC Pharma, доля продукции российского производства в отношении препаратов силденафила выросла с 40% (в рублях) и 63% в упаковках в январе-августе 2021 года до 60% в рублях и 75% в упаковках в январе-августе 2022 года», — подчеркнули в «СоюзФарма».

Альтернативы есть

В тоже время в российском подразделении образованной два года назад в результате объединения предприятий Mylan и Upjohn (бывшего бизнес-подразделения Pfizer) компании Viatris, которая занималось поставками «Виагры» на отечественный рынок, в ответ на запрос «Эксперта» отметили, что «лекарственный препарат в настоящее время в России недоступен».

«Пациенты, которых затронула данная ситуация, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы оценить возможные альтернативные варианты терапии», — заметили в пресс-центре компании.

В комментарии «Эксперту» врач-уролог Александр Карасев рассказал, насколько критичным может быть уход оригинальной «Виагры» с российского рынка. Он напомнил, что все препараты можно разделить на две группы — оригинальные и дженерики. И при выборе последних стоит оценить их эффективность и безопасность.

«“Виагра” — это как раз оригинальный препарат с действующим веществом “силденафил”. Есть ли в России какой-то другой силденафил? Конечно, да, дженериков — море. Но в чем отличие? Когда мы говорим про оригинальный препарат, мы понимаем, что синтезирована определенная химическая молекула, для этой молекулы проведены исследования — доклинические и клинические, доказана эффективность и безопасность. То есть это целый большой цикл, с большой затратой средств. Дженерик же — это копия. Если есть понимание, как выглядит формула молекулы, и ее пытаются синтезировать. Многие компании этим занимаются, хотя дженерик с оригиналом сравнить не всегда просто. Сравнимы ли они по эффективность? Сказать сложно, дженерики бывают разные, но, конечно, есть и хорошие», — резюмировал врач.

Фейк от Паттен

В заключение стоит отметить, что на фоне сложившейся в данном сегменте российского фармакологического рынка ситуации весьма странно и весьма фейкоподобно прозвучало на прошлой неделе заявление специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен, обвинившей Минобороны РФ в проведении централизованных закупок именно «Виагры» для «вооружения» военных на Украине.

Помимо того, что слова зарубежной чиновницы практически дословно копируют не нашедшие подтверждений обвинения в сексуальном насилии с использованием данного препарата, голословно выдвигавшиеся в отношении войск Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году, так еще и на практике закупать маленькие голубые таблеточки в России нынче весьма проблематично и дорого. Причем, даже задействовав механизмы параллельного импорта. Очевидно, что в контексте специальной военной операции у оборонного ведомства есть куда более важные задачи и статьи расходов.

