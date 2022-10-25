Путин потребовал поднять темп

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

В состав совета вошли Председатель и заместители Председателя Правительства, руководители ведомств, в том числе и силового блока, представители Администрации Президента, регионов страны. Заместителями его председателя назначены вице-премьеры Денис Мантуров и Дмитрий Григоренко. Первый будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, вещевого имущества военнослужащих. Второй — курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод.

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Целевые задания подготовить не успели

В ходе мероприятия обсуждалась необходимости обновления процедур и нормативной базы в принятии решений по самым разным направлениям деятельности органов власти. Речь в данном контексте шла и об экономике в целом, и об отдельных отраслях производства, и о предоставлении российским военным, проводящим специальную военную операцию на Украине, всего необходимого.

В начале совещания глава государства констатировал, что с точки зрения обновления нормативной базы и избавления от архаичных процедур, которые мешают властям двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране, многое было сделано еще в период пандемии коронавирусной инфекции.

«И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется “управление” — в самом широком смысле этого слова. И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причём самой разной направленности — и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ. Именно для этого, собственной говоря, и создан Координационный совет», — заметил Президент.

По его словам, уже к сегодняшнему дню данный орган должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, однако сделано этого не было. «Работа в этом формате, о котором мы сейчас говорим и в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть, проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам, но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время», — акцентировал внимание членов Совета глава государства.

Нужен «зеленый коридор» согласований

С докладом на выступил премьер-министр и председатель Координационного Совета Михаил Мишустин. Он указал, что среди главных вопросов, стоящих на повестке в контексте проведения спецоперации — определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетное финансирование, формирование цен, подбор поставщиков, подрядчиков, создание профильной инфраструктуры.

«Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб. Везде нужно организовать зелёный коридор для согласований. Решения должны приниматься максимально быстро и чётко. Разумеется, не в ущерб качеству. С учётом всех аспектов, с выверкой позиций и снятием разногласий буквально в режиме реального времени. Подобная практика у нас была наработана в рамках подготовки плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Она позволила оперативно ответить на различные вызовы, нивелировать многие негативные факторы», — подчеркнул глава кабмина.

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В рамках структуры совета создаются рабочие группы под руководством вице-премьеров, которые займутся решением многих задач, в том числе обеспечением военных лекарствами, медизделиями, питанием. По поручению Президента меры безопасности в субъектах РФ будет координировать мэр Москвы Сергей Собянин, что должно позволить синхронизировать работу в масштабах страны. По словам Михаила Мишустина, сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи.

«Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений. Завтра также необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными, и прежде всего с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания. Должна продолжиться работа по информированию граждан о федеральных и региональных мерах поддержки», — заметил Михаил Мишустин.

Среди конкретных предложений, озвученных Председателем Правительства, прозвучал тезис о необходимости в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества, включая средства индивидуальной защиты, для полного укомплектования мобилизованных граждан с подключением всех мощностей легкой промышленности (в том числе и малых предприятий в регионах) и организацией бесперебойных поставок сырья и материалов. Дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования правительством уже выделены, требования Министерства обороны к экипировке определены.

Также до Минобороны уже доведены и деньги, которые пойдут на выплаты военным. Так, денежное довольствие для рядовых мобилизованных, по словам Михаила Мишустина, составляет 195 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены повышенные оклады в зависимости от звания.

Информацию указано получать из первых рук

В заключение заседания Совета Владимир Путин обратил внимание участников, что необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. По его словам, это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы властей практически по всем направлениям.

«Что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными, и по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы. Кстати говоря, и производители должны — многие делают это, я знаю — непосредственно на месте получать обратную связь о том, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или другой сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро. Это касается не только предприятий, их руководителей и специалистов, но это касается, уважаемые коллеги, и членов нашего Совета — вы должны также получать информацию из первых рук. Знаю, что часть из вас, конечно же, это делает уже сейчас. Просил бы эту практику продолжить и расширять ее», — поставил задачу Президент.

«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторённой дорогой, — об этом я уже несколько раз сказал, — взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию: здесь должны появиться новые производители — эффективные, по-современному оснащенные и готовые работать в нужном новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — резюмировал Владимир Путин.

«И конечно, отдельный вопрос — это вопрос поддержки регионов. Прошу Министерство финансов совместно с Комиссией Госсовета под руководством Сергея Семёновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются. И очень рассчитываю на то, что работа будет организована — так же, как это нам удавалось делать и до сих пор. У меня сомнений никаких нет в том, что она будет организована наилучшим образом и даст положительный результат», — заключил глава государства.