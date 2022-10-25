Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенниками который поможет лучше разбираться, как вести себя со злоумышленниками.

Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве, передаёт РИА Новости.

Новый портал, уже получивший название «Кибрарий», будет содержать информацию в сфере противодействия киберпреступности, включая инструкции, видеоролики, различные сценарии киберпреступлений, которые совершаются против россиян.

Как ранее писал «Эксперт», Сбербанк рассказал россиянам о новой схеме телефонного мошенничества. В кредитной организации предупредили, что злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта. Тем самым они пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт.

«Мошенник и рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор», – пояснили в Сбере.

Когда пользователь звонит по указанному в письме номеру телефона, лже-оператор начинает убеждать его, что я для того, чтобы не попасть в «чёрный список», необходимо сообщить данные банковской карты, как можно быстрее установить приложение или перевести деньги.

В банке подчеркнули, что эта инструкция будет звучать вполне логично. Однако надо помнить, что всё это обман для получения доступа к сбережениям, которые есть у клиента в банке.