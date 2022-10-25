Стало известно о сокрушительном ударе, который российская армия нанесла ВСУ

Министерство обороны сообщило о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, озвученным на брифинге 25 октября официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенков, за последние сутки на Краснолиманском направлении в результате активных действий ВС РФ ликвидировано более 120 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 3 пикапа и 1 автомобиль.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами 2-х ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции ВС РФ в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское (Херсонская область).

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

Все атаки отражены, а в результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ, 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в районе населенного пункта Калуга Николаевской области самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, поражена стоянка вертолётов противника в районе населённого пункта Александровка (ДНР).

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 4 пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Также уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили в воздухе 7 снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» в районах населённых пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое (Херсонская область), Коломыйчиха (ЛНР), а также 3 американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населённых пунктов Петровка (ЛНР) и Антоновка (Херсонская область). Помимо этого, ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников в ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Также стало известно, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную.

Как рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв, оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму», российские военные показывают там пример героизма.

«По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», – сообщил он.

