Столичный производитель расширил ассортимент образовательных наборов

Московская компания «Научные развлечения», которая занимается разработкой и производством образовательного оборудования для школ, расширила выпуск своей продукции. В том числе, она начала производить наборы для опытов по физике и химии для школьной программы 7–9 классов. Об этом сообщил 25 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В этом году "Научные развлечения" разработали 8 новых наборов для домашнего обучения по физике и химии. За все время работы на предприятии произвели более 220 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, число образовательных учреждений в регионах, которые закупают продукцию московского производителя, растет. Сегодня ее используют более чем в 40 тысячах школ, детских садов, вузов и кружков.

Глава департамента напомнил, что компания с 2019 года является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». По его оценке, предприятия благодаря статусу резидента ОЭЗ получают значительные налоговые льготы, что позволяет им направлять средства на рост объемов выпуска и расширение ассортимента.

Как уточнил генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев, уже полностью готовы и поступили в продажу новые наборы для опытов по физике серии #КлассДома, которые распределены по школьной программе 7-9 классов. «Наборы разработаны ведущими преподавателями и учителями российских университетов и школ», — подчеркнул он. По его словам, каждый комплект содержит компоненты для проведения порядка 20 лабораторных работ — это свыше 100 экспериментов. «Вскоре также представим аналогичные наборы для химии», — добавил Олег Поваляев.