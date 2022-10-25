Теплая погода в Европе мешает росту российских акций

Российский рынок акций начал день с попытки роста, но вместе с Московской биржей отрылись и европейские площадки, где трейдеры стали продавать нефтяные контракты. В результате, росшая в ходе азиатской сессии нефть перешла к умеренному снижению. Такая же картина наблюдалась и вчера.

Одной из причин нежелания нефти расти является теплая погода в Старом Свете. Это позволяет европейским странам не только не расходовать запасы топлива, но и продолжать накапливать газ. Сегодня утром тысяча кубов спотового газа стоит в Европе около $950.

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В таких условиях чуть хуже рынка торгуются бумаги «Газпрома» и «НоваТЭКа». Акции «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» утром дорожают, а «Роснефти» и «Газпромнефти» слабо дешевеют.

В числе аутсайдеров дня держатся бумаги «Норникеля», несмотря на то что вчера компания опубликовала очень хороший производственный отчет за 9 месяцев. Однако вчера же «Русал» объявил, что подал иск в лондонский суд к главе ГМК Владимиру Потанину о неисполнении им своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле». Если «Русалу» удастся доказать свою правоту, то по акционерному соглашению двух компаний он будет иметь право выкупить 7,5% акций «Норникеля» с дисконтом в 25% и стать крупнейшим акционером ГМК.

Вчера на этой информации взлетели акции «Русала», а сегодня спрос перекинулся на бумаги «ЭН+», которые пока являются лидерами роста.

«Похоже, что по мере завершения акционерного соглашения начинается новый виток противостояния двух ключевых акционеров “Норникеля”. Итоговый исход непонятен, но не исключаем, что ситуация может разрешиться мирно, и сейчас идет некий торг за дальнейшую дивидендную политику “Норникеля”», — полагает Василий Карпунин из БКС.

Слабо корректируются бывшие вчера в числе лидеров роста акции «Совкомфлота». Аналитики осторожно смотрят на будущее этой бумаги. С одной стороны, нет никаких сомнений, что компания полностью обеспечена заказами на перевозку российского топлива, и даже может поднять стоимость фрахта. С другой, с введением потолка цен на российскую нефть у нее могут усилиться проблемы со страхованием и заходом в порты, которые принимают российские суда.

После вчерашней легкой коррекции слабо растет Сбербанк, сохраняя восходящий тренд.

В целом же Индекс Мосбиржи по итогам первых полутора часов торгов подрастает на 0,2% и вновь вплотную подошел к сопротивлению 2070 пунктов. Судя по тому, что от этой отметки не последовало серьезной коррекции, и по характеру торгов не видно массовых открытий шортов, рынок настроен на пробой преграды и продолжение роста в район 2200 пунктов. Но для этого нужен какой-то повод. Возможно, им станет разворот нефти вверх от отметки $90 за баррель. Она уже неоднократно «прокалывалась» вниз, но сильно продавить котировки «черным медведям» не удавалось. Таким образом, сила данной поддержки лишь возросла.

Все спокойно и на валютном рынке. Пара доллар-рубль вновь бьется в поддержку 61, но пока уйти ниже нее не может. В любой момент на продажу может быть выставлен крупный объем долларов или юаней, поскольку экспортерам сегодня нужно уплатить ряд налогов.