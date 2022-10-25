ЦБ предложил дать возможность мобилизованным отказаться от ОСАГО

Центробанк разработал проект указания, который предусматривает возможность досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованным гражданам. Документ опубликован на сайте ЦБ для общественного обсуждения.

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«Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на ее сайте — вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, регулятор опубликовал для обсуждения проекты указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО и двум другим обязательным видам страхования — ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов. Предложения и замечания по этим проектам ЦБ будет принимать до 10 ноября.

