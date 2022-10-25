Турция попросила отсрочить платежи за российский газ до 2024 года

Турция рассчитывает добиться скидки на российский газ, Анкара попросила «Газпром» о предоставлении возможности отсрочить платежи за газ до 2024 года.

Об этом рассказал министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати, передает Bloomberg.

По словам главы турецкого Минфина , он ожидает «хороших новостей» по обоим пунктам.

Президент РФ Владимир Путин 16 сентября после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом на полях саммита ШОС заявил о достижении договоренности по оплате турецкой стороной 25% поставок российского газа в рублях. Позже министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что соглашение вступит в силу в ближайшее время.

Минувшую неделю цены на газ завершили уже привычным снижением. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу упали на 9%, до 1 171,7 доллара за тысячу кубометров. Такая динамика топлива вполне объяснима: ряд европейский стран продолжает отчитываться о заполненности своих хранилищ. К тому же все чаще различные аналитики и всемирные организации заявляют о том, что мир ждут рецессия и сниженный спрос на топливо в целом. Москва и Анкара между тем договорились о создании газового хаба. Таким образом, Европа сможет получать российский газ через Турцию, минуя санкции — при условии создания газотранспортной инфраструктуры на территории Евросоюза.

По словам Эрдогана, международный газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил президент РФ Владимир Путин, появится в Турции в самом скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.