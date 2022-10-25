В Kia рассказали о возможном уходе с рынка РФ после сокращения продаж в России на 65% в 2022 году

Южнокорейская Kia допускает возможность ухода с российского рынка из-за волатильности на фоне затянувшегося конфликта на Украине.

Как заявил в интервью с Bloomberg исполнительный директор автоконцерна Ву Чжон Чжу, волатильность в России в 2023 году может усилиться. «Возможно, мы рассмотрим вариант ведения бизнеса только с послепродажным техобслуживанием, поскольку в принципе не можем поставлять туда автомобили», — заявил Чжу.

Агентство отмечает, что продажи Kia в РФ сократились в 2022 году почти на 65% в этом году — по всему миру показатель снизился на 4,1%.

Сообщается, что прибыль компании за третий квартал не оправдала средних оценок аналитиков.

В случае, если южнокорейский концерн решит покинуть Россию, он пополнит длинный список автопроизводителей, сворачивающих бизнес в РФ, в котором, в частности, такие компании, как Renault, Nissan, Mazda и Toyota.

Kia производит автомобили в России на заводе в Санкт-Петербурге, которым управляет дочерняя компания Hyundai Motor Co. Производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. автомобилей в год, штат сотрудников — примерно 2200 человек.

Согласно данным Samsung Securities Co., в прошлом году Kia была вторым по популярности автомобильным брендом в России, ее доля на рынке составила около 12%, уступая «АвтоВАЗу». Hyundai была на третьем месте с 11%. Продажи Kia в России в 2021 году составили приблизительно 6% от общего объема продаж.

По мнению Чжу, сбои в цепочках поставок в РФ и КНР продолжатся и в четвертом квартале. Топ-менеджер отказался отвечать на вопрос журналистов о возможных планах Hyundai по продаже завода в России. В настоящий момент предприятие находится в простое.