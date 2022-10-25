В Кремле оценили избрание Сунака премьер-министром Великобритании

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на традиционном брифинге с журналистами прокомментировал избрание Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

По словам представителя Кремля, российские власти не видят никаких предпосылок и оснований для надежд на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном, передаёт РИА Новости.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги, – заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос. – Мы сохраняем открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам.

Как ранее писал «Эксперт», после того как лидер Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт объявила, что не будет бороться за пост премьер-министра Соединенного Королевства, должность главы британского правительства досталась единственному кандидату на этом пост, 42-летнему экс-министру финансов Риши Сунаку.

25 октября король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Таким образом, он стал первым этническим индийцем на этой должности за всю британскую историю. Напомним, Сунак сменил Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после рекордно короткого срока на посту премьер-министра.

