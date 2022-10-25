В Мелитополе у здания запорожской телекомпании подорван автомобиль

У здания областной телекомпании в Мелитополе взорвалось самодельное устройство.

Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

Уточняется, что возле редакции телеканала «ЗаTV» взорвался автомобиль; повреждены фасад и окна здания. На месте ЧП работают экстренные службы.

Произошедшее квалифицируется как теракт, пишет агентство.

В своем Telegraam-канале Рогов написал о пяти пострадавших в результате инцидента. «Пять человек, в том числе сотрудники телекомпании "ЗаTV" и мирные жители, пострадали в результате взрыва в Мелитополе», — говорится в сообщении. Мощность взрывчатки составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте, отметил член главного совета администрации региона.