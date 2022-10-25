В новых субъектах РФ началось формирование собственных органов Роскомнадзора

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовала работа по созданию территориальных органов Роскомнадзора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Липова. «Сейчас идет процесс формирования новых территориальных органов для дальнейшего планомерного выстраивания работы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — рассказал чиновник на форуме «Спектр», проходящем на сочинском курорте «Роза Хутор» 25-26 октября.

Глава ведомства отметил, что многие операторы уже наладили взаимодействие с коллегами в новых регионах.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор с начала спецоперации принимает непосредственное участие в обеспечении информационной безопасности местных жителей. «Сотрудники ведомства участвуют в развитии вещания российских теле- и радиоканалов. Ведутся работы по улучшению качества связи и ее доступности на территории городов и населенных пунктов — мероприятия по радиоконтролю уже проведены в 311 населенных пунктах на территории новых российских субъектов», — сказал Липов. Он добавил, что работа специалистов Роскомнадзора зачастую связана с риском для жизни.

В форуме «Спектр-2022» принимают участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев.