В Совбезе рассказали о сроках утверждения новой Концепции внешней политики РФ

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова, подход России к отношениям с западными странами будет кардинально скорректирован в обновленной Концепции внешней политики, которая появится, скорее всего, в первой половине следующего года.

Об этом сообщает ТАСС.

Венедиктов уточнил, что окончательной редакции документа «на столе пока нет», однако работа уже идет к завершению. «Возможно, обновленная редакция концепции будет представлена Совету безопасности к концу года, но это отнюдь не означает ее автоматического одобрения. Поэтому более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года», — рассказал замсекретаря Совбеза.

Он отметил, что в Концепции будут «тщательно отражены» все реалии изменившейся международной обстановки и подходы РФ к взаимодействию с различными игроками и регионами. «Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада», — подчеркнул Венедиктов.

Он напомнил, что новая редакция документа была принята в 2021 году, в ней «содержался целый ряд существенных новшеств», которые необходимо принимать во внимание. «В этом отношении весь процесс довольно непростой», — констатировал замсекретаря.

В январе 2022 года президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза проект обновленной Концепции внешней политики, в итоге документ отправили на доработку. Глава государства заявлял, что этот документ наряду с утвержденной ранее Стратегией национальной безопасности РФ станет дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.