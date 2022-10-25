В Турции объявили о начале работ по совместному с РФ проекту газового хаба

В Министерстве энергетики Турции сообщили, что Анкара достигла «принципиального соглашения» с Москвой по поводу создания крупного международного газового хаба и приступила к выполнению работ в рамках проекта.

Об этом пишет Bloomberg.

«Турция достигла принципиального соглашения с Россией по проекту газового хаба и начала выполнять свою часть работы», — приводит агентство сообщение турецкого Минэнерго.

Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин предложил Турции создать крупнейший газовый хаб для поставок газа в Европу. Глава государства напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд кубов «голубого топлива», но в свете озвученной инициативы объемы могут быть значительно увеличены.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября заявил, что газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил российский лидер, появится уже в скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.

Ранее стало известно, что Турция рассчитывает добиться скидки на российский газ, Анкара попросила «Газпром» о предоставлении возможности отсрочить платежи за газ до 2024 года.