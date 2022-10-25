Вице-мэр Ефимов: условия программы стимулирования создания мест приложения труда упростили

Девелоперы Москвы разработали дополнительные преференции для девелоперов, которые участвуют в городской программе создания мест приложения труда (МПТ). Теперь у их будет больше времени на реализацию проектов в составе жилых домов, а привлекать другие юридические лица к процессу строительства станет проще. Об этом сообщил 25 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, в рамках программы МПТ застройщики получают от города льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земельных участков под жилое строительство при условии, что они одновременно возведут промышленные, социальные или другие объекты, то есть создадут в этом районе рабочие места.

«Одно из ключевых изменений касается возможности участия дополнительных лиц в создании объекта, обеспечивающего появление новых рабочих мест в столице. Ранее соисполнителем проекта могла стать компания, состав акционеров которой не менее чем на 75% совпадает с составом акционеров самого инвестора. Теперь данный показатель снижен до 51%, что позволит девелоперам привлекать больше организаций к строительству необходимых городу объектов», — сказал Владимир Ефимов.

Кроме того, власти столицы продлят максимальный срок соглашения по созданию объектов МПТ, являющихся частью жилого здания. Ранее он составлял 3-6 лет в зависимости от площади сооружения, а теперь завершится вместе со строительством всего дома.

Правительство Москвы также уточило требования к гостиницам, которые строят в рамках программы МПТ. ПРи расчете размера льготы теперь будут учитывать общую площадь объекта, тогда как раньше были ограничения по доле номерного фонда.

Отметим, что выбор района для участия в программе тоже влияет на объем поддержки, предоставляемой инвестору. Преференции выше там, где дисбаланс между жильем и числом рабочих мест больше. «Правительство Москвы установило единый коэффициент, определяющий размер льготы, для объектов культуры, социальной инфраструктуры и стационарных лечебных учреждений во всех районах Москвы. Для детских садов, школ и поликлиник он будет применяться только в том случае, если объекты возводят в рамках одного проекта планировки территории с жилым комплексом, по которому застройщик планирует получить преференции», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Добавим, что власти Москвы контролируют, как эксплуатируются гостиницы, промышленные и логистические объекты: здания находятся в залоге у столицы, пока действует соглашение по созданию МПТ. Теперь в залог можно будет передать другую недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью или заменить залог на безотзывную банковскую гарантию. Кроме того, наличие права собственности одного из инвесторов или привлекаемых лиц на объект МПТ после регистрации прав на объект также больше не будет обязательным.

Напомним, что минувшей весной власти Москвы уже уносили поправки в программу МПТ. Тогда в нее добавили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, у инвестора появилась возможность увеличить размер льготы. Для этого девелопер должен взять на себя обязательство по возведению объекта в сжатые сроки: при сокращении срока строительства МПТ на 6–12 месяцев льгота увеличивается на 5%, более одного года – на 10%.