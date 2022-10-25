Власти Херсонской будут выдворять на Украину граждан, не принимающих российскую валюту

Предпринимателей, которые саботируют оборот рубля в Херсонской области, будут выдворять на территорию Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Кирилл Стремоусов. По его словам, власти «фиксируют» граждан, «которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области».

«Далее мы будем разбираться, вплоть до выдворения на территории Украины», — написал замглавы региона.

Стремоусов уточнил, что предупреждение касается также лиц, нарушающих установленный курс рубля к гривне.

С мая в Херсонской области, недавно вошедшей в состав РФ, официально действует бивалютная система, цены в магазинах указываются и в рублях, и гривнах. В начале осени власти региона снизили курс украинской валюты с 1,5 руб. до 1,25 руб. за гривну.