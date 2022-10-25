Ситуация с поставками сжиженного газа в Европу «явно ненормальная»

В Северном, Балтийском и Средиземном морях, а также у берегов Пиренейского полуострова стоят на якорях или дрейфуют, по данным MarineTraffic, более 60 газовозов со сжиженным газом (СПГ), которые по разным причинам не могут или не торопятся (в ожидании подорожания газа) разгружаться. Ситуация сложилась, пишет CNBC, явно ненормальная. Она влияет на цены не только газа, который в этом году превратился для европейцев в «золотой», но и на транспортные тарифы. Стоимость фрахта танкеров и газовозов в этом году уже приблизительно удвоилась.

С каждым днем, приближающим зиму, усиливается нервозность и страхи жителей Европы, а также растет важность «голубого топлива». Казалось бы, опасаться нечего, потому что подземные газовые хранилища (ПГХ) в Евросоюзе наполнены в среднем на 93%, а в отдельных странах и вовсе под завязку. К тому же, пока погода явно на стороне готовящихся к зиме европейцев. Осень выдалась аномально теплой, к концу недели метеорологи прогнозируют 25°С в Париже и 20°С в Лондоне.

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С другой стороны, ни для кого не секрет, что газа в хранилищах хватит не больше, чем на 2-3 месяца. Между тем, при введении «потолка» цен на газ, к чему, похоже, идет дело, Москва угрожает полностью прекратить поставки газа в Европу. Это еще больше осложнит обстановку на континенте: предстоящую зиму европейцы, если и дальше будет везти с погодой, может быть, как-нибудь и переживут, но вот наполнять ПГХ газом к следующей зиме, зиме 2023-24 гг., будет намного труднее, чем этим летом и осенью. Дело в том, что свободного газа больше не станет, а вот желающих его купить прибавится. В Китае когда-нибудь закончатся локдауны, и китайская экономика, которая сейчас находится в «полусонном», если можно так сказать, состоянии и особенно не нуждается в энергоносителях, воспрянет к жизни и вновь начнет поглощать нефть и газ в привычных неимоверных объемах.

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«Наплыв танкеров с СПГ превышает возможности европейских СПГ-терминалов разгружать их в привычном временном режиме»,- объясняет президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Задержки с разгрузкой замедляют возвращение кораблей к американскому побережью в Мексиканском заливе за новым грузом газа. В результате растут резервы газа на терминалах, и он вовремя не попадает на рынок, который его ждет.

Во многом европейцы виноваты сами. Если бы на континенте было больше СПГ-терминалов, то таких очередей, наверное, и не возникло бы. Европа слишком много лет жила на дешевом газе из России, который поступал по газопроводам, и, уверовав, что газовое изобилие навсегда, не торопилась подстраховываться и строить дорогую СПГ-инфраструктуру. Сейчас же, решив отказаться от российского газа и сделав ставку на СПГ, хотя, по большому счету, выбор у европейцев совсем маленький, они должны теперь пожинать плоды собственной недальновидности.

В результате огромных очередей у разгрузочных причалов СПГ-терминалов запасы газа, а газовозы превратились сейчас в плавучие хранилища, постоянно растут, а цена его снижается. Конечно, европейцев не может не радовать, что цена МВт-часа впервые за последние месяцы опустилась ниже 100 евро, но от этого газа на рынке больше не становится. Напомним, в конце августа, на который пришелся последний пик цен на «голубое топливо», Мегаватт-час стоил больше 340 евро. Кстати, до 24 февраля, начала СВО на Украине, его цена была в районе 30 евро.

Цена на газ в Европе последние недели неуклонно снижается, но все прекрасно понимают, что эта идиллия закончится с приходом первых зимних холодов, когда вместе с резким ростом расхода газа на отопление вырастет и цена на него.