Акции дня: бумаги металлургов стали интересны трейдерам

В лидеры торгов вышли акции сразу нескольких представителей черной металлургии по итогам сессии на Мосбирже в среду, 26 октября. За день выросли котировки НЛМК (+3,94% до 100,18 рублей за штуку), «Северстали» (+2,96% до 779,6 рублей за штуку), ММК (+2,7о% до 30,66 рублей за штуку).

Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, бумаги дорожали на фоне интереса инвесторов к отрасли в целом.

«В лидерах роста были металлурги — рынок отыгрывал рост цен на сталь почти на 5%. В результате хорошую динамику показали акции Северстали, НЛМК и ММК. Операционные результаты за 3 квартал показали, что компании смогла частично адаптироваться к новым ограничениям и нарастить продажи. Так, "Северсталь" в III квартале нарастила продажи на 38%, Группа ММК — на 17,4%, Группа НЛМК — на 8%», - прокомментировал эксперт «Открытие Инвестиции» Тимур Хайруллин.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,47%% до 2120,58 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,22% до 1088,59 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 93,89 долларов за баррель (+2,34%). Российская валюта слабела – 61,25 руб. за доллар.