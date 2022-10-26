«Медведи» навестили Nasdaq в нерабочее время

Вторник стал еще одним ярким днем «медвежьего ралли», которое всерьез разогналось в пятницу, когда на рынке переоценили шансы на появление света в бесконечном туннеле подъема ставок. Слухи утверждали, что через неделю ФРС решит начать замедление ужесточения своей политики.

Основание для них выглядело не самым серьезным – аналитическая статья в WSJ – но ее на рынке сочли целенаправленной утечкой (и тому были веские причины). А вот дальнейшее то ли было творческим развитием темы, то ли где-то и в самом деле протекал инсайд. Поговаривали, что причина разворота «ястребиной» позиции ФРС кроется в явной угрозе финансовой стабильности страны.

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Какие-то «киты» могли всплыть кверху брюхом, если бы доходность казначейских облигаций продолжила расти теми же темпами. У 30-летних U.S. Treasury она, например, в понедельник достигала 4,425% (это максимум с 2011 года), а неделей ранее – лишь немного превышала 3,84%. Как и в случае с сентябрьским британским хаосом, угрозу связывали со сложными стратегиями, использующими деривативы, кредитные плечи и различные классы базовых активов.

Маржин-коллы и крупные продажи госбумаг, конечно, не сулили ничего хорошего. На рынке казначейских облигаций ликвидность ведь упала уже до уровня кризисного марта 2020 года. И министр финансов Йеллен чуть ли не в ежедневном режиме присматривает сейчас за ней.

А ФРС не только поднимает ставки, но и сокращает свой баланс. К 19 октября ценных бумаг на нем стало меньше на $221,6 млрд по сравнению с апрельским максимумом. Вроде бы немного в сравнении с размером баланса в $8,74 трлн, но ликвидность это снижает успешно.

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В 2018-19 годах такие операции уже приводили к потрясениям на рынках и если теперь на это наложатся проблемы крупных участников, то мало финансовой системе не покажется. Три года назад политика ФРС во главе с Пауэллом из-за подобного резко развернулась, так что версия не выглядит полной фантастикой.

Технологические гиганты взлетели и рухнули

И на нее уже который день накладывается приятное впечатление, создаваемое мрачной экономической статистикой США. Те, кто надеется на остановку ужесточения денежно-кредитной политики, как известно, рады именно плохим новостям.

Индикатор цен на жилье индекс S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 13% в августе по сравнению с уровнем предыдущего года против 15,6% в июле. Это самое большое замедление в его истории.

Одновременно пришли данные о снижении потребительского доверия. Это тоже позволяло говорить, что экономика охлаждается, а момент завершения подъема ставки приближается.

Сезон отчетности опять же вовсю работал на быков. 129 компаний из S&P 500 уже отчитались и, по данным Refinitiv, 74% превзошли консенсус-прогнозы. Здесь, правда, постарались и аналитики, предварительно занизив ожидания.

Они, надо сказать, продолжают работать в этом направлении, не покладая рук. Совокупный рост прибыли S&P 500, по данным Refinitiv, теперь ожидается на уровне 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 4,5% в начале октября.

Поддержало ралли и падение доходности казначейских облигаций. В итоге все три основных фондовых индекса США выросли третью сессию подряд. Nasdaq Composite прибавил 2,25%, S&P 500 – 1,63%, а Dow Jones Industrial Average – 1,07%.

Локомотивом роста были мегакапитализированные технологические компании. Но они же могут стать и его тормозом.

После закрытия основных торгов отчитались Microsoft и Alphabet. Первая превзошла ожидания, но ее прогнозы оказались слабыми. А вторая вообще показала прибыль и выручку ниже, чем ждали. И акции обеих на постмаркете рухнули почти на 7%.

Между тем капитализация каждой из них превышает $1 трлн, а на двоих – так и больше $3 трлн. И к ним присоединились другие гиганты.

Еще один триллионер – Amazon.com – упал более чем на 4%. А Apple, как и подобает компании с капитализацией в $2,45 трлн, после окончания основной сессии чинно потеряла 1%. Но у обеих еще есть шансы отличиться – они отчитываются завтра.

