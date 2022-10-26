Среди партнеров мероприятия: Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», АО «Силовые машины», ООО «ИННОХАБ» ГК Росатом, Школа дизайна НИУ ВШЭ и другие компании.

Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35» – ежегодная образовательная бизнес-конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций. Здесь с участием представителей власти, бизнес-сообщества и научных кругов обсуждается самая актуальная повестка Национальной технологической инициативы (НТИ), запускаются принципиально новые проекты, задающие вектор развития ключевых отраслей экономики и влияющие на технологическое развитие регионов России.

Повестка Баркемпа 2022 – достижение технологического суверенитета в новых экономических условиях, обеспечение кадровых ресурсов и эффективная трансформация системы образования. В фокусе внимания - создание новых и использование уже имеющихся технологий для улучшения качества жизни и развития социальной сферы. В рамках конференции будет организована Стратегическая сессия с операторами федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Участники Пленарной сессии «Технологический суверенитет в условиях изоляции» обсудят возможные форматы обеспечения технологического суверенитета и необходимые шаги для его достижения и укрепления. Бизнесу будет интересна сессия-синхронизация «Государственные программы поддержки и развития технологического предпринимательства» с участием операторов государственных мер поддержки бизнеса. Промышленники смогут познакомиться с предложениями Центров компетенций по направлению «Новые материалы» в ходе тематической сессии «Чем Центры компетенций полезны промышленным предприятиям?»

Отдельная пленарная сессия будет посвящена проблемам обеспечения кадрового суверенитета. В развитие темы состоится Круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки будущих российских суверенных инженеров на базе opensource образовательной платформы». В программе конференции также презентация Открытого отбора кандидатов в Компании-лидеры НТИ. Она включает в себя представление механизмов открытого отбора, требований к участникам, а также возможностей, которые откроются для победителей. На протяжении трех дней конференции можно будет посетить выставку студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург «Жизнь у воды», посвященную реорганизации городской среды.

Для участников: Регистрация на конференцию.