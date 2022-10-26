Биткойн рванул вверх

В последние почти 3 недели (с 7 октября) биткойн торговался ниже уровня $20 тыс. Это самый продолжительный подобный период с конца 2020 года, когда первая криптовалюта впервые преодолела этот порог.

С утра во вторник Ветле Лунде и Бендика Норхейма Шей из Arcane Crypto, отметили, что 30-дневная волатильность биткойна приблизилась к шестилетнему минимуму. Она стала ниже, чем у американских фондовых индексов: у Nasdaq она составила 2,1%, у S&P 500 — 1,9%, а у «цифрового золота» — 1,4%.

По их мнению, это означало, что ожидается прорыв. Почти столь же низкий размах колебаний биткойна фиксировался в 2018, 2019 и 2020 годах. Тогда каждый период экстремально низкой волатильности сменялся уверенным восстановлением цен.

Летом 2020 года, когда в прошлый раз волатильность достигла значений, сопоставимых с текущими, биткойн держался на низких отметках в течение 4 дней, прежде чем цена цена «взорвалась», написали аналитики. Но на этот раз стремительное движение началось буквально через несколько часов после выхода их отчета.

Рост начался ближе к вечеру, и к ночи биткойн взлетел с $19282 до $20398, то есть на 5,8%. Это оживило и весь криптовалютный рынок. Его суммарная капитализация, по данным CoinGecko, вновь превысила $1 трлн, достигнув $1,01 трлн.

При этом эфир, как и, например, Solana, Cardano и другие, взлетел еще сильнее, чем биткоин. За считанные часы он прибавил 12,5% и достиг $1515.

Утром накануне роста были и другие предупреждения от аналитиков. Так, генеральный директор Eight Майкл ван де Поппе, как сообщал Cointelegraph, отмечал, что корреляция курса биткоина и Nasdaq «практически гарантирует взрывной рост». Технический анализ показывает, заявил он, что в ближайшие 2–3 недели BTC значительно вырастет: он прибавит 35%.

В тот момент курс биткойна был $19 тыс., так что речь шла о цифрах немного выше $25 тыс. Здесь расположен довольно сильный уровень сопротивления, но Майкл ван де Поппе, очевидно считает, что при таком сильном импульсе он будет пройден. Во всяком случае, он заявил, что в ноябре ждет биткойн на отметке $30 тыс.

Есть, как всегда, и более оптимистичные прогнозы. Например, взятие отметки $100 000 через год–два, а то и прямо в следующем году. На этот раз, правда, под ними имеется некоторый фундамент. Дело в том, что в 2024 году ожидается халвинг биткоина — процесс снижения скорости генерации новых монет. Обычно с этим бывали сопряжены взлеты его курса. Последний халвинг был в мае 2020 года, а в 2021 году биткойн превысил $68 тыс.

Но до этого еще далеко, так что пока основная причина роста биткойна, как бы это ни было обидно его энтузиастам, это политика ФРС. В данном случае – ожидания рынка от этой политики. Начиная с пятницы растут многие рисковые активы. Поднимаются те же Nasdaq и S&P 500.

Дело в том, что на рынке распространилось мнение, что на фоне рисков для финансовой стабильности в США ФРС намерена замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. И биткойн просто немного задержался со своим взрывным ростом.

